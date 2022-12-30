https://sputnik-georgia.ru/20221230/inspektory-v-gruzii-vyyavili-fakty-nezakonnoy-dobychi-khvoynykh-derevev-273552436.html

Инспекторы в Грузии выявили факты незаконной добычи хвойных деревьев

Инспекторы в Грузии выявили факты незаконной добычи хвойных деревьев

Департамент по надзору в круглосуточном режиме ведет мониторинг тех мест, где происходит рубка деревьев и контролирует процесс транспортировки 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T07:32+0400

2022-12-30T07:32+0400

2022-12-30T08:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Инспекторы зафиксировали два факта незаконной добычи хвойных деревьев, заявила глава службы контроля биомногообразия Департамента по надзору за окружающей средой Майя Чхобадзе, которая призвала граждан воздержаться от вырубки хвойных деревьев в новогодние дни. Департамент по надзору в круглосуточном режиме ведет мониторинг тех мест, где происходит рубка деревьев и контролирует процесс транспортировки. По слова Чхобадзе, в целом количество фактов незаконной добычи лесных материалов высокое. В течение последних 11 месяцев выявлено около 3,5 тысячи таких фактов. Чхобадзе отметила, что штрафные санкции зависят от того, где было добыто дерево. За повреждение хвойного растения в лесу правонарушителю придется заплатить 500 лари (186 долларов), а за вырубку – 1 000 лари (373 доллара). На охраняемой территории повреждение или вырубка хвойного растения карается штрафом в размере 1,5 тысячи лари (560 долларов). На местном самоуправлении данное правонарушение наказывается штрафом в размере 500 лари. Во всех случаях к штрафу добавляется ущерб, нанесенный окружающей среде. В Батуми торжественно зажгли огни на главной новогодней елке - видео >>В том случае, если ущерб превысит 1 000 лари (376 долларов), возбуждается уголовное дело. В случае штрафа в процессе транспортировки, правонарушителю придется заплатить 1 000 лари, плюс ущерб, нанесенный окружающей среде и те расходы, которые связаны с перевозкой автомобиля и его размещением на временную стоянку. По ее словам, эти растения размножаются только семенами и для них нерекомендовано обрезание кончиков, откуда появляются шишки с семенами. "Нельзя обрезать кончик, ветки, поскольку это задерживает его рост. В Грузии существует несколько десятков рассадников, где выращивают новогодние елочки, и мы призываем к покупке именно таких деревьев", - подчеркнула Чхобадзе. Регионы, в которых встречаются еловые и хвойные деревья, сотрудники ведомства контролируют в круглосуточном режиме. В стране также проходит масштабный мониторинг пунктов реализации еловых растений. В Тбилиси активно проверяют территории Дворца спорта и места, прилегающие к станциям метро. Это те места, где продаются елочки. Легальными хвойные деревья считаются, если они выращены в питомнике Агентства дикой природы Минокружающей среды, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается, если они импортированы. В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара. Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, новый год, новогодняя елка