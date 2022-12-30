https://sputnik-georgia.ru/20221230/natsionalnykh-parkov-v-gruzii-v-2022-godu-stalo-na-120-tysyach-gektarov-bolshe-273552170.html
Национальных парков в Грузии в 2022 году стало на 120 тысяч гектаров больше
Национальных парков в Грузии в 2022 году стало на 120 тысяч гектаров больше
В 2021 году в Грузии было 87 охраняемых территорий, расположенных на территории 800 тысяч гектаров, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T10:02+0400
2022-12-30T10:02+0400
2022-12-30T10:02+0400
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отар шамугия
национальный парк
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. В 2022 году в Грузии было создано несколько новых охраняемых территорий общей площадью 120 тысяч гектаров, заявил глава Минприроды Отар Шамугия. По его словам, на данном этапе охраняемые территории занимают 13% всей территории страны и власти работают над расширением этой площади. По его словам, власти работают над тем, чтобы как можно больше посетителей могли посетить охраняемые территории. "Хочу отметить, что у нас есть хорошие результаты в этом направлении. В этом году у нас уже было более 880 000 посетителей, что намного больше, чем в прошлом году. Я думаю, что 2023 год будет еще более активным в этом плане", – сказал Шамугия. В Грузии создана еще одна охраняемая территория >>В 2021 году в Грузии было 87 охраняемых территорий, расположенных на территории 800 тысяч гектаров, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, отар шамугия , национальный парк, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, общество, новости, отар шамугия , национальный парк, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Национальных парков в Грузии в 2022 году стало на 120 тысяч гектаров больше
В 2021 году в Грузии было 87 охраняемых территорий, расположенных на территории 800 тысяч гектаров, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров
ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. В 2022 году в Грузии было создано несколько новых охраняемых территорий общей площадью 120 тысяч гектаров, заявил глава Минприроды Отар Шамугия.
По его словам, на данном этапе охраняемые территории занимают 13% всей территории страны и власти работают над расширением этой площади.
"Мы работаем в направлении Гурия и Самегрело - Земо Сванети. Безусловно, важно создать на территориях соответствующую инфраструктуру экотуризма", – сказал Шамугия.
По его словам, власти работают над тем, чтобы как можно больше посетителей могли посетить охраняемые территории.
"Хочу отметить, что у нас есть хорошие результаты в этом направлении. В этом году у нас уже было более 880 000 посетителей, что намного больше, чем в прошлом году. Я думаю, что 2023 год будет еще более активным в этом плане", – сказал Шамугия.
В 2021 году в Грузии было 87 охраняемых территорий, расположенных на территории 800 тысяч гектаров, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.