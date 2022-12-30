https://sputnik-georgia.ru/20221230/ne-zapuskayte-feyerverki--zhiteley--gruzii-predupredili-ob-opasnosti-273558751.html

"Не запускайте фейерверки" – жителей Грузии предупредили об опасности

"Не запускайте фейерверки" – жителей Грузии предупредили об опасности

Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии 30.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Тбилисский центр аллергологии и иммунологии призывает граждан не запускать фейерверки в новогодние дни из-за опасности при использовании пиротехники. Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения. Как отмечают в Тбилисском центре аллергологии и иммунологии, при использовании пиротехники атмосферный воздух загрязняется компонентами металла и вредными газами, выделяемыми при взрыве. Специалисты предупреждают, что вдыхание токсических веществ в большом количестве как у здоровых, так и у людей с заболеваниями дыхательной системы, может вызвать спазм бронхов, затруднение дыхания, чувство "удушья", кашель, выделения из носа, слезотечение, зуд глаз, носа и так далее. Если вы все-таки оказались в зоне использования взрывчатых веществ, то специалисты советуют принять препараты от аллергии, в случае случайного запуска взрывчатых веществ в здание, проветрить комнату, помыть глаза и лицо. И еще – не стоять под фейерверками. Поддерживаете ли вы инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год? Опрос>>В начале недели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население. Он также не исключил в будущем запрета пиротехники, так как, по словам мэра, слишком много травм, особенно среди детей. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендует не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года. В этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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