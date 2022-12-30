https://sputnik-georgia.ru/20221230/pomilovanie-saakashvili-budet-amoralnym-shagom--kobakhidze-273565212.html

Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе

Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе

По его словам, главной целью возвращения Саакашвили в Грузии было устроить беспорядки в стране 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Помилование осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили со стороны действующего президента Саломе Зурабишвили было бы аморальным шагом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В среду у резиденции президента прошла акция против освобождения Саакашвили. Сама Зурабишвили не стала разглашать свои планы касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". По его словам, главной целью возвращения Саакашвили в Грузию было устроить беспорядки в стране, а кульминацией этого должно была стать открытие второго фронта. "Исходя из этого мы, безусловно, должны быть принципиальными в этой борьбе, не должны подаваться на политическую пиар-кампанию и, что самое главное, мы никому не должны позволить политизированного вмешательство в деятельность суда, что и пытается сделать "Нацдвижение" и ее сторонники", – отметил Кобахидзе. Изменит ли Зурабишвили мнение на этот раз, с учетом продолжающегося ухудшения состояния здоровья экс-президента, скорее всего станет известно после того, как решение по вопросу отсрочки или отмены наказания примет суд. Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей>>Ранее президент заявила о важности прекращения спекуляций на тему и выразила надежду, что решение суда "позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации". Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, европарламент