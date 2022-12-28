https://sputnik-georgia.ru/20221228/kaladze-prizyvy-nekotorykh-deputatov-evroparlamenta-daleki-ot-evropeyskikh-tsennostey-273496927.html
Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей
Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей
В первую очередь, нужно уважать свой народ, сказал мэр Тбилиси 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T16:37+0400
2022-12-28T16:37+0400
2022-12-28T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Призывы некоторых депутатов Европарламента освободить из заключения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не имеют ничего общего с демократией и европейскими ценностями, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос оппозиции. К освобождению Саакашвили из гуманитарных соображений власти Грузии призвали депутаты Европарламента Раса Юкнявичене, Мириам Лексман, Анна Фотига. Евродепутат Яцек Эмиль Сариуш-Вольский и вовсе назвал заключение Саакашвили незаконным. В свою очередь, евродепутат Влад Георге заявил, что Грузии нужно вести себя надлежащим образом, чтобы стать членом ЕС.Он подчеркнул, что многие годы жил в Европе и очень хорошо знает, что такое Европа, демократия, европейские ценности, свобода слова и выражения."Европа и европейские ценности - лучше этого, наверно, сегодня ничего нет", - сказал мэр Тбилиси, отметив, что призывы "так называемых друзей Грузии" нарушить закон, пойти против Конституции страны и освободить осужденного человека ничего общего с этими ценностями не имеют. "Те заявления, которые в последние дни мы слышим от наших так называемых друзей, поверьте, совершенно никак не связаны ни с Европой, ни с европейскими ценностями, ни с демократией", - заявил Каладзе, выступая в тбилисском сакребуло (совещательный орган).Он подчеркнул, что, в первую очередь, нужно уважать свою страну. Кобахидзе: к делу Саакашвили подключили эксперта с подозрительной репутацией>>"В первую очередь, мы должны уважать наш народ. Для кого мы хотим Европу? Для кого мы хотим европейские ценности? Для нашего народа, для нашей страны", - сказал Каладзе, обращаясь к оппозиции. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. О тяжелом состоянии экс-президента говорится в медицинских заключениях группы, созданной при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". В свою очередь американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит заявил на суде по вопросу освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, что у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана тяжелыми металлами (ртуть и мышьяк), обнаруженными в его организме. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани."Нет помилованию Саакашвили!" - в Тбилиси пройдет акция>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, грузия, новости, европа
Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей
16:37 28.12.2022 (обновлено: 16:47 28.12.2022)
В первую очередь, нужно уважать свой народ, сказал мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Призывы некоторых депутатов Европарламента освободить из заключения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не имеют ничего общего с демократией и европейскими ценностями, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос оппозиции.
К освобождению Саакашвили из гуманитарных соображений власти Грузии призвали депутаты Европарламента Раса Юкнявичене, Мириам Лексман, Анна Фотига. Евродепутат Яцек Эмиль Сариуш-Вольский и вовсе назвал заключение Саакашвили незаконным. В свою очередь, евродепутат Влад Георге заявил, что Грузии нужно вести себя надлежащим образом, чтобы стать членом ЕС.
"Категорически неприемлемы заявления: "Если вы не освободите Михаила Саакашвили, тогда мы примем решение и не дадим вам статус кандидата (в ЕС - ред.)". Теперь я спрашиваю вас: это нормально? Для вас нормальна эта лексика, эти подходы, это отношение? Это европейские и демократические ценности?" - сказал Каладзе.
Он подчеркнул, что многие годы жил в Европе и очень хорошо знает, что такое Европа, демократия, европейские ценности, свобода слова и выражения.
"Европа и европейские ценности - лучше этого, наверно, сегодня ничего нет", - сказал мэр Тбилиси, отметив, что призывы "так называемых друзей Грузии" нарушить закон, пойти против Конституции страны и освободить осужденного человека ничего общего с этими ценностями не имеют.
"Те заявления, которые в последние дни мы слышим от наших так называемых друзей, поверьте, совершенно никак не связаны ни с Европой, ни с европейскими ценностями, ни с демократией", - заявил Каладзе, выступая в тбилисском сакребуло (совещательный орган).
Он подчеркнул, что, в первую очередь, нужно уважать свою страну.
"В первую очередь, мы должны уважать наш народ. Для кого мы хотим Европу? Для кого мы хотим европейские ценности? Для нашего народа, для нашей страны", - сказал Каладзе, обращаясь к оппозиции.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. О тяжелом состоянии экс-президента говорится в медицинских заключениях группы, созданной при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия".
В свою очередь американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит заявил на суде по вопросу освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, что у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана тяжелыми металлами (ртуть и мышьяк), обнаруженными в его организме. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.
Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.