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Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей

Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей

В первую очередь, нужно уважать свой народ, сказал мэр Тбилиси 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Призывы некоторых депутатов Европарламента освободить из заключения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не имеют ничего общего с демократией и европейскими ценностями, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос оппозиции. К освобождению Саакашвили из гуманитарных соображений власти Грузии призвали депутаты Европарламента Раса Юкнявичене, Мириам Лексман, Анна Фотига. Евродепутат Яцек Эмиль Сариуш-Вольский и вовсе назвал заключение Саакашвили незаконным. В свою очередь, евродепутат Влад Георге заявил, что Грузии нужно вести себя надлежащим образом, чтобы стать членом ЕС.Он подчеркнул, что многие годы жил в Европе и очень хорошо знает, что такое Европа, демократия, европейские ценности, свобода слова и выражения."Европа и европейские ценности - лучше этого, наверно, сегодня ничего нет", - сказал мэр Тбилиси, отметив, что призывы "так называемых друзей Грузии" нарушить закон, пойти против Конституции страны и освободить осужденного человека ничего общего с этими ценностями не имеют. "Те заявления, которые в последние дни мы слышим от наших так называемых друзей, поверьте, совершенно никак не связаны ни с Европой, ни с европейскими ценностями, ни с демократией", - заявил Каладзе, выступая в тбилисском сакребуло (совещательный орган).Он подчеркнул, что, в первую очередь, нужно уважать свою страну. Кобахидзе: к делу Саакашвили подключили эксперта с подозрительной репутацией>>"В первую очередь, мы должны уважать наш народ. Для кого мы хотим Европу? Для кого мы хотим европейские ценности? Для нашего народа, для нашей страны", - сказал Каладзе, обращаясь к оппозиции. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. О тяжелом состоянии экс-президента говорится в медицинских заключениях группы, созданной при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". В свою очередь американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит заявил на суде по вопросу освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, что у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана тяжелыми металлами (ртуть и мышьяк), обнаруженными в его организме. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани."Нет помилованию Саакашвили!" - в Тбилиси пройдет акция>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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