https://sputnik-georgia.ru/20221230/prezident-gruzii-izmenila-svoe-otnoshenie-k-natsdvizheniyu---deputat-273569888.html

Президент Грузии изменила свое отношение к "Нацдвижению" - депутат

Президент Грузии изменила свое отношение к "Нацдвижению" - депутат

Президент проводит встречи за закрытыми дверями с людьми, которые в свое время оскорбляли ее, подчеркнул Ионатамишвили 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T16:21+0400

2022-12-30T16:21+0400

2022-12-30T16:21+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Отношение президента Грузии Саломе Зурабишвили к самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" изменилось, заявил депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что четыре года назад у президента было совершенно другое - негативное отношение к "Нацдвижению". По его словам, сегодня настроения изменились, и это возможно связано с политическим влиянием извне. В среду у резиденции президента прошла акция против освобождения экс-главы государства Михаила Саакашвили. Зурабишвили, обращаясь к людям, которые в свое время выбрали ее президентом, сказала, что они "принеслись к ней". При этом президент не стала разглашать свои планы касательно вопроса помилования Саакашвили.Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". Изменит ли Зурабишвили мнение на этот раз, с учетом продолжающегося ухудшения состояния здоровья экс-президента, скорее всего станет известно после того, как решение по вопросу отсрочки или отмены наказания примет суд. Ранее президент заявила о важности прекращения спекуляций на тему и выразила надежду, что решение суда "позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации". Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе>>Накануне председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что за последний год не раз встречался с президентом страны Саломе Зурабишвили. По словам Мелия, Зурабишвили очень трезво оценивает создавшуюся тяжелую реальность вокруг Саакашвили. Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ника мелия, михаил саакашвили, грузинская мечта