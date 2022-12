https://sputnik-georgia.ru/20221231/chto-gruziny-chasche-vsego-slushali-v-2022-godu-273545209.html

Что грузины чаще всего слушали в 2022 году?

Агентство Marketer стало медиапартнером музыкальной стриминг-платформы Spotify и теперь делится интересной статистикой 31.12.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Ведущая музыкальная стриминг-платформа Spotify поделилась статистикой того, какую музыку предпочитал грузинский слушатель в течение года, говорится на сайте агентства Marketer. С начала 2021 года на рынке Грузии официально работает Spotify. А с осени прошлого года Marketer стал медиапартнером Spotify и теперь делится статистикой.Так, в пятерку самых прослушиваемых жителями Грузии зарубежных артистов вошли исполнители The Weeknd, Taylor Swift, Kanye West, Eminem и Kendrick Lamar. Что касается грузинских исполнителей, то местные меломаны чаще всего в 2022 году слушали группу Bedford Falls. Песня этой группы также стала самой прослушиваемой среди грузинских – Macedonia. Что касается зарубежных хитов, то чаще всего грузины слушали Harry Styles – As It Was, Arctic Monkeys – 505, The Neighbourhood – Sweater Weather, Glass Animals – Heat Waves и Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

