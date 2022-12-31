https://sputnik-georgia.ru/20221231/kogda-nachnetsya-novogodniy-gala-kontsert-v-tbilisi-programma-vystupleniy--273589471.html

Когда начнется новогодний гала-концерт в Тбилиси: программа выступлений

Когда начнется новогодний гала-концерт в Тбилиси: программа выступлений

В новогоднюю ночь мэрия Тбилиси устроит праздничный гала-концерт с участием популярных исполнителей 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T14:19+0400

2022-12-31T14:19+0400

2022-12-31T14:19+0400

тбилиси

нани брегвадзе

дато евгенидзе

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Новогодний гала-концерт столичной мэрии начнется на площади Европы в Тбилиси 31 декабря в 23:00 и продлится до 02:00, сообщают в муниципалитете.Откроет праздничное мероприятие DJ Anna Siu. С 00:00 на трех разных сценах выступят оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, певица Нани Брегвадзе, Государственный ансамбль песни и танца "Рустави", пианист и композитор Дато Евгенидзе, исполнители Георгий Махарашвили, Екатерина Мдивани и Георгий Датиашвили.В программе новогоднего гала-концерта также заявлены выступления бэнда New One, певицы Нато Метонидзе, группы Killages, Николоза Рачвели, Натальи Кутателадзе, Котэ Кипиани, джаз-пианиста Беки Гочиашвили, скрипача Георгия Цагарели и группы "Квинтэссенция".Для гостей праздника также споют Лиза Багратиони, Салио, Дато Гомартели, Ана Дои, Мариам Роинишвили, Темур Татарашвили, Эка Кахиани, Майя Джабуа, Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Эка Мамаладзе, Гиорги Микадзе, Нино Мачаидзе, Ото Георгикия, Дудана Мазманишвили и Нино Сургуладзе. Ведущими вечера станут Бахва Брегвадзе, Маника Асатиани, Николоз Цулукидзе, Саломе Аршба, Лиза Циклаури и Георгий Бахуташвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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