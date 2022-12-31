https://sputnik-georgia.ru/20221231/krasivye-traditsii-novyy-god-po-gruzinski-273546766.html

Красивые традиции: Новый год по-грузински

Красивые традиции: Новый год по-грузински

В Грузии существовало множество различных ритуалов, связанных со встречей Нового года. Многие из них пережили века и соблюдаются по сей день 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T13:38+0400

2022-12-31T13:38+0400

2022-12-31T13:38+0400

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В новогодние дни по всему Тбилиси бойко торгуют деревянными палочками, увитыми длинными белоснежными стружками. Это чичилаки – грузинский вариант новогодней елки. Украшают чичилаки сушеными фруктами, а после новогодних праздников по традиции сжигают. И вместе с ее пеплом в прошлое уходят все неудачи минувшего года.Запах Нового Года витает в воздухе уже с середины декабря. В столице Грузии к празднику готовятся основательно. Хозяйки перетряхивают в доме все – от занавесок, покрывал и ковров до подушек и матрасов. Новый год надо встретить до блеска вымытыми стеклами, сверкающими полами, потолками и углами.Но главные хлопоты связаны с новогодним столом. К этому священнодействию многие тбилисцы готовятся чуть ли не с начала декабря. Самые предусмотрительные за две-три недели покупают на рынках по дешевке живность – кур, индюшку, поросенка. Такой продуманный подход вполне объясним: перед Новым годом цены на базаре поднимаются чуть ли не вдвое.К тому же в канун новогодних праздников на рынках не протолкнуться. Их стены не вмещают всех желающих принять участие в новогодней торговле, и торговцы со своим товаром оккупируют все прилегающие к рынкам улицы. Но места все равно не хватает. Тысячи людей спешат за покупками, нещадно расталкивая локтями конкурентов.Тбилисские базары в эту пору – нечто непередаваемое. Разноголосый говор сливается в сплошной гул, который то и дело перемежается автомобильными сигналами. Некоторые водители не боятся бросать свои машины прямо в гущу непроходимой толпы, которая медленно течет мимо прилавков. А на них, что угодно для души.В одном месте хрюкает, блеет, кудахчет разнопородная живность. Тут же неподалеку их собратья в полуфабрикатном виде, задрав ножки, в несметных количествах лежат на лотках. Рядом торгуют зеленью и фруктами, чуть поодаль – шеренги елок, живых и искусственных. Везде висят гирлянды и украшения. Отовсюду слышны резкие хлопки, напоминающие выстрелы – это покупатели проверяют только что приобретенные впрок пороховые хлопушки.Выбираясь из давки, придется потерять не час и не два. Но базар был и остается настоящим местом паломничества горожан перед Новым годом. Это ритуальное посещение, никак не зависящее от толщины кошелька. На базар идут все, потому что в магазине еще дороже. К тому же ни в каком супермаркете не найдешь деревенских кур, "правильных" специй к сациви, маринованного джонжоли, чурчхел, сушеной хурмы и прочих диковин, без которых нет в Грузии новогоднего стола.Новогоднее меню также невозможно себе представить без гозинаки – жаренных орехов, залитых медом, или жареного поросенка. При этом чем он будет жирнее, тем лучше. По традиции это должно принести благополучие и достаток в наступающем году.Вообще, в Грузии существовало множество различных ритуалов, связанных со встречей Нового года. Многие из них пережили века и соблюдаются по сей день.Обязательным атрибутом праздника по всей Грузии была уже упоминавшаяся чичилаки – так называемая борода святого Басили (Василия), покровителя животных. Это "елка" из полена, искусно нарубленного в длинную тончайшую стружку, будто вьющаяся седая борода. На эту "елку" вешали фрукты и совершали обряд сожжения, чтобы святой Василий послал на будущий год хороший урожай.Во многих местах к Новому году выпекался особый хлеб – басила, посвященный тому же святому. В центральной части этого хлеба лепили из теста человеческую фигуру. Выпекали также фигурные булочки, которые изображали предмет, символизирующий профессию главы семьи.А в Имерети существовал особый ритуал, связанный с новогодним хлебом. Выпекалась круглая булка с отверстием посередине (как бублик). Кто-нибудь из членов семьи незадолго до 12 часов выходил в виноградник, надевал этот хлеб на лозу, чтобы урожай в новом году был богатым. Ровно в полночь нужно было вернуться в дом, три раза постучав и провозгласив: "Откройте дверь, несу вам благоденствие! Пусть счастье войдет со мной в семью!"Открывавший двери окроплял входящих освященной водой. Затем все подходили к столу, на котором стоял деревянный гоби (большое блюдо), и на нем – все фрукты, которые растут в этом краю. Домочадцы вращали гоби по часовой стрелке, молились, а затем угощали друг друга сладостями и фруктами, желая счастья, покоя и мира.В городе Лечхуми (Западная Грузия) наступление Нового года отмечали 13 января и называли эту дату Днем Каланда (значение этого слова утеряно). В этот день обязательно нужно было зарезать свинью, которую специально откармливали к Новому году.В Тбилиси в новогоднюю ночь горожане двери домов оставляли открытыми, ибо считалось, что именно в новогоднюю ночь счастье гуляет по улице, и если дверь будет закрыта, то оно не войдет в дом. Правда, сейчас в столице Грузии двери никто не оставляет открытыми даже днем.Под Новый год, к 12 часам, тбилисцы готовили особый новогодний столик – табла. На него укладывались сладости, фрукты, по четырем сторонам зажигались свечи, которые должна была отлить хозяйка. После наступления Нового года глава семьи брал этот столик и обходил с ним весь дом. Считалось, что вслед за ним идет ангел, который принесет всем счастье, а дому благополучие.Во всей Грузии в 12 часов стреляют в воздух – своеобразное выражение радости. Это тоже старинный обычай, но прежде он имел совсем другое значение. Каждый выстрел был целенаправленным – стреляющий был уверен, что попадет в злого духа и в Новом году добро, наконец, победит зло.Спать в Новый год не рекомендовалось, потому что можно было проспать свое счастье. И не только. Можно, оказывается, и лишиться своей доли ума: говорят, как раз в эту ночь раздавался ум на небесах.Очень важным являлся первый день Нового года. До сих пор в Грузии существует целый ритуал, связанный с "меквле" – человеком, который первым переступает порог дома в новом году и приносит счастье (или несчастье). "Хорошая нога" всегда ценилась. В грузинских селах односельчане, известные таким свойством, ходили поздравлять остальных своих соседей. Меквле приносил сумку с вином, сладостями, обязательным куском вареной свинины и, подойдя к дому, произносил ритуальные слова с пожеланием счастья в новом году. И поныне в Грузии из всех новогодних гостей к "меквле" особый почет. Ведь будущий год будет зависеть исключительно от того, "легкая" у него нога или не очень. Но доподлинно об этом можно будет узнать только через год.1 января в Тбилиси на улицах устраивались гуляния, фейерверки, представления, но домой нужно было вернуться до обеда, иначе весь год будешь отсутствовать дома. Старые люди говорят также, что в новогодние дни нельзя ничего одалживать, так как с этой вещью уходит благосостояние дома. И еще, чтобы год был сладким, 1 и 2 января в дом нельзя вносить горькие продукты.И, наконец, в каждой семье должно быть традиционное новогоднее лакомство, немаловажный компонент праздника – гозинаки (орехи в меду). Утром 1 января кто-то из старших встает пораньше, берет блюдо с гозинаки и угощает сладким всех остальных, еще не вставших с постели. И вообще, чем больше сладкого на новогоднем столе, тем слаще будет год.Праздники Нового года в Грузии продолжаются по второе января – это День счастья, "бедобис дге". Этот день надо провести в кругу приятных людей, обойтись без ссор в семье и вне дома – как проведешь день, таким будет и год.За новогодним столом произносится множество традиционных тостов, но первым из них еще в древние времена в Грузии был тост "За мир на нашей земле!" Главный он и в этом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новый год, грузия, общество, аналитика, тбилиси, имерети, западная грузия, культура, традиции, грузинские традиции и обычаи