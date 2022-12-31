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Сколько в Грузии тратят на новогодний стол? Результаты опроса
Сколько в Грузии тратят на новогодний стол? Результаты опроса
Мы поинтересовались у читателей, сколько они тратят денег на новогоднее застолье 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T19:36+0400
2022-12-31T19:36+0400
2022-12-31T19:36+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия тратит на праздничное новогоднее застолье около 300-500 лари (около 110-185 долларов). По результатам опроса "Сколько денег вы тратите на новогодний стол?" выяснилось, что 32,6% выделяют на новогодний "пир" 300-500 лари, а 26,1% опрошенных – более 500 лари (более 185 долларов). Столько же – 26,1% тратят 100-200 лари (около 37-74 долларов). А вот 10,9% опрошенных читателей ответили просто "Увы и ах". Празднуют Новый год в ресторане, не заботясь о приготовлении блюд, 4,3% участников опроса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, новости, общество, новый год, новый год
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, новости, общество, новый год, новый год
Сколько в Грузии тратят на новогодний стол? Результаты опроса
Мы поинтересовались у читателей, сколько они тратят денег на новогоднее застолье
ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik.
Большая часть читателей Sputnik Грузия
тратит на праздничное новогоднее застолье около 300-500 лари (около 110-185 долларов).
По результатам опроса
"Сколько денег вы тратите на новогодний стол?" выяснилось, что 32,6% выделяют на новогодний "пир" 300-500 лари, а 26,1% опрошенных – более 500 лари (более 185 долларов).
Столько же – 26,1% тратят 100-200 лари (около 37-74 долларов). А вот 10,9% опрошенных читателей ответили просто "Увы и ах". Празднуют Новый год в ресторане, не заботясь о приготовлении блюд, 4,3% участников опроса.