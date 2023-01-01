https://sputnik-georgia.ru/20230101/borba-protiv-pyli-v-tbilisi-novye-shtrafy-vstupili-v-silu-273612489.html

Борьба против пыли в Тбилиси: новые штрафы вступили в силу

Борьба против пыли в Тбилиси: новые штрафы вступили в силу

Запрещено будет резать, молоть, разбивать, пилить твердые материалы без использования защиты от пыли 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января за обработку твердых материалов в Тбилиси без защиты от пыли будут штрафовать.Запрещено будет резать, молоть, разбивать, пилить твердые материалы без использования защиты от пыли.Штраф для физических лиц предусмотрен в размере 500 лари, а для юридических - 1 тысячу лари.Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года >>Если же физические лица при строительстве оставят стройматериалы, от которых появляется пыль без специальной защиты, то штраф составит 200 лари. В случае компании сумма штрафа будет 500 лари.Те же санкции предусмотрены за перевозку таких материалов в открытом виде.Борьба со строительным мусором в Тбилиси началась в 2017 году, когда в Грузии ужесточили наказания за невывоз мусора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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