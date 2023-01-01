https://sputnik-georgia.ru/20230101/glava-minyusta-gruzii-vstretil-novyy-god-v-tyurme-273609796.html

Глава Минюста Грузии встретил Новый год в тюрьме

Глава Минюста Грузии встретил Новый год в тюрьме

Министр юстиции поздравил с Новым годом сотрудников Пенитенциарного учреждения № 8 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T15:36+0400

2023-01-01T15:36+0400

2023-01-01T16:26+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

новый год

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отпраздновал наступление Нового года вместе с сотрудниками Специальной пенитенциарной службы на базе главного департамента сопровождения и специальных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства. Министр поблагодарил представителей департамента за службу стране и наградил успешных сотрудников. Брегадзе выразил уверенность, что новый 2023 год станет для Грузии годом мира, развития и процветания. Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года >>Министр юстиции Рати Брегадзе также поздравил с Новым годом сотрудников Пенитенциарного учреждения № 8 и Национального агентства превенции преступлений, исполнению наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, новый год