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Глава Минюста Грузии встретил Новый год в тюрьме
Глава Минюста Грузии встретил Новый год в тюрьме
Министр юстиции поздравил с Новым годом сотрудников Пенитенциарного учреждения № 8 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T15:36+0400
2023-01-01T15:36+0400
2023-01-01T16:26+0400
грузия
новости
общество
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
новый год
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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отпраздновал наступление Нового года вместе с сотрудниками Специальной пенитенциарной службы на базе главного департамента сопровождения и специальных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства. Министр поблагодарил представителей департамента за службу стране и наградил успешных сотрудников. Брегадзе выразил уверенность, что новый 2023 год станет для Грузии годом мира, развития и процветания. Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года >>Министр юстиции Рати Брегадзе также поздравил с Новым годом сотрудников Пенитенциарного учреждения № 8 и Национального агентства превенции преступлений, исполнению наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, новый год
грузия, новости, общество, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, новый год
Глава Минюста Грузии встретил Новый год в тюрьме
15:36 01.01.2023 (обновлено: 16:26 01.01.2023)
Министр юстиции поздравил с Новым годом сотрудников Пенитенциарного учреждения № 8
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отпраздновал наступление Нового года вместе с сотрудниками Специальной пенитенциарной службы на базе главного департамента сопровождения и специальных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр поблагодарил представителей департамента за службу стране и наградил успешных сотрудников. Брегадзе выразил уверенность, что новый 2023 год станет для Грузии годом мира, развития и процветания.
Министр юстиции Рати Брегадзе также поздравил с Новым годом сотрудников Пенитенциарного учреждения № 8 и Национального агентства превенции преступлений, исполнению наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации.