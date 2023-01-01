https://sputnik-georgia.ru/20230101/konteynernyy-poezd-budet-ezdit-iz-uzbekistana-v-gruzinskiy-port-poti-273610493.html

Контейнерный поезд будет ездить из Узбекистана в грузинский порт Поти

Контейнерный поезд будет ездить из Узбекистана в грузинский порт Поти

Контейнерный поезд будет курсировать по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Болгария/Европа протяженностью более 4 тыс. км. 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T17:23+0400

2023-01-01T17:23+0400

2023-01-01T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Баку прибыл контейнерный поезд, впервые отправленный из Узбекистана в Европу по мультимодальному транспортному коридору CASCA+, созданному в рамках международного коридора страны Азиатско-Тихоокеанского региона–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия-Турция-Европа, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".Контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши в порт Баку на фидерном судне "Балкан", оператором которого является дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container, сообщил Sputnik Азербайджан.Отметим, что контейнерный поезд будет курсировать по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Болгария/Европа протяженностью более 4 тыс. км.Начались поставки газа в Румынию из Азербайджана через Грузию >>Железнодорожный состав, груженный медным концентратом, отправится в болгарский порт Бургас. Блок-поезд перевозит 91 двадцатифутовый контейнер.Проект реализуется в рамках сотрудничества операторов маршрута АО "Озтемирйолконтейнер" (Узбекистан), ОАО TULM (Туркменистан), ADY Container (Азербайджан) и GR Logistics and Terminals (Грузия).Мультимодальный транспортный проект CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Анатолия) является совместной инициативой железнодорожных структур Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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