https://sputnik-georgia.ru/20230101/net-polietilenu-v-gruzii-budet-zaprescheno-ispolzovat-pakety-dlya-vzveshivaniya-273610775.html

Нет полиэтилену: в Грузии будет запрещено использовать пакеты для взвешивания

Нет полиэтилену: в Грузии будет запрещено использовать пакеты для взвешивания

По новым правилам, полиэтиленовые пакеты магазины должны будут заменить на биоразлагаемые 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T17:56+0400

2023-01-01T17:56+0400

2023-01-01T18:26+0400

грузия

новости

общество

полиэтиленовые пакеты

пластиковые пакеты

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января 2023 года в Грузии официально вступит запрет на использование полиэтиленовых пакетов для взвешивания продуктов.На сегодняшний день в Грузии официально ограничено использование полиэтилена. Единственное, для чего он используется, – для взвешивания сыпучих и других продуктов в больших супермаркетах и на рынках. При этом такие пакеты магазин предоставляет бесплатно.По новым правилам, полиэтиленовые пакеты магазины должны будут заменить на биоразлагаемые.Эксперты предположили, что супермаркеты откажутся от использования бесплатных пакетов и сделают их платными.Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года >>С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. Цель ограничения – защита окружающей среды. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).Департамент экологического надзора следит за процессом производства, Минфин – за импортом, а за процессом реализации – орган местного самоуправления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, полиэтиленовые пакеты, пластиковые пакеты