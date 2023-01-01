https://sputnik-georgia.ru/20230101/novogodnie-novshestva-dlya-avtomobilistov-273608392.html

Новогодние новшества для автомобилистов

Новогодние новшества для автомобилистов

Техосмотр не пройдут те автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T14:49+0400

2023-01-01T14:49+0400

2023-01-01T16:07+0400

грузия

новости

общество

техосмотр автомобилей

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили будут проверять на средний показатель шума и выброс СО.Согласно новым правилам, техосмотр не пройдут те автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные для конкретной марки автомобиля производителем.Также с техническим осмотром будут проблемы у тех владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, у которых допустимая верхняя граница содержания СО в выхлопе автомобиля выше 0,55% при работе двигателя на холостом ходу.Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года >>Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, техосмотр автомобилей