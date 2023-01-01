https://sputnik-georgia.ru/20230101/verkhniy-predel-stoimosti-kreditov-dlya-pensionerov-v-gruzii-snizilsya-273611845.html

Верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров в Грузии снизился

Верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров в Грузии снизился

Остается нерешенной проблема уже выданных кредитов, на которые не влияет снижение процентной ставки, заявил депутат 01.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Грузинский Liberty Bank с 1 января 2023 года снижает верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года Liberty Bank будет выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны. Банк выиграл соответствующий тендер в мае 2022 года. Как сообщает Первый канал, изменение условий договора банковского обслуживания связано с инициативой парламентской партии "Граждане", которые провели консультации с правительством по этому вопросу. Пенсии выросли в Грузии с 1 января >>Как заявил СМИ вице-спикер парламента Грузии Леван Иоселини, 26% тоже "не идеальны", хотя по сравнению с 36% это значительный прогресс. По словам депутата, остается нерешенной проблема уже выданных кредитов, на которые не влияет снижение процентной ставки. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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