https://sputnik-georgia.ru/20230101/vstupili-v-silu-novye-pravila-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-273610210.html

Вступили в силу новые правила для вынужденных переселенцев

Вступили в силу новые правила для вынужденных переселенцев

Лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T16:42+0400

2023-01-01T16:42+0400

2023-01-01T17:15+0400

грузия

общество

новости

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января вступают в силу новые нормы распределения жилья временным переселенцам.Согласно новшеству, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лиц со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года.Также лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года. Жилье таким лицам будет полагаться только как наследникам своих родственников.А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям.Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года >>Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ.Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы