https://sputnik-georgia.ru/20230101/zaplaty-dlya-chinovnikov-vyrosli-v-gruzii-s-novogo-goda-273605361.html

Заплаты для чиновников выросли в Грузии с Нового года

Заплаты для чиновников выросли в Грузии с Нового года

Средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T11:32+0400

2023-01-01T11:32+0400

2023-01-01T11:32+0400

грузия

новости

экономика

общество

зарплата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141576_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1ddf034d6f8cd285cf8defbcb3fe9bc9.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января вступает в силу закон об индексации зарплат чиновников.Согласно утвержденному проекту, зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе.В 2023 году рост зарплат чиновникам составит 10%.Пенсии выросли в Грузии с 1 января >>С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, общество, зарплата