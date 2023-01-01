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Заплаты для чиновников выросли в Грузии с Нового года
Заплаты для чиновников выросли в Грузии с Нового года
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T11:32+0400
2023-01-01T11:32+0400
2023-01-01T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января вступает в силу закон об индексации зарплат чиновников.Согласно утвержденному проекту, зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе.В 2023 году рост зарплат чиновникам составит 10%.Пенсии выросли в Грузии с 1 января >>С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, общество, зарплата
грузия, новости, экономика, общество, зарплата
Заплаты для чиновников выросли в Грузии с Нового года
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января вступает в силу закон об индексации зарплат чиновников.
Согласно утвержденному проекту, зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе.
В 2023 году рост зарплат чиновникам составит 10%.
С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.