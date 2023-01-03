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Басилашвили начал год с поражения на турнире в Индии
Басилашвили начал год с поражения на турнире в Индии
Басилашвили считался фаворитом встречи, но итальянец одержал убедительную победу 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T12:42+0400
2023-01-03T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал новый сезон на международном турнире в Пуне с поражения. В первом матче турнира Николоз Басилашвили сыграл против итальянца Марко Чеккинато. Басилашвили считался фаворитом встречи, но итальянец одержал убедительную победу. Матч закончился в два сета - 2:6, 2:6. Теперь грузинский теннисист занимает 91 место в рейтинге ATP. Призовой фонд турнира ATP Пуна 713 495 долларов. Матчи проходят на кортах Mhalunge Balewadi на покрытии типа хард. Этот комплекс расположен примерно в 15 км от центра Пуны. Он был построен в 1994 году и вмещает 4200 зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, индия, atp
Басилашвили начал год с поражения на турнире в Индии
12:42 03.01.2023 (обновлено: 14:17 03.01.2023)
Басилашвили считался фаворитом встречи, но итальянец одержал убедительную победу
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал новый сезон на международном турнире в Пуне с поражения.
В первом матче турнира Николоз Басилашвили сыграл против итальянца Марко Чеккинато.
Басилашвили считался фаворитом встречи, но итальянец одержал убедительную победу. Матч закончился в два сета - 2:6, 2:6.
Теперь грузинский теннисист занимает 91 место в рейтинге ATP.
Призовой фонд турнира ATP Пуна 713 495 долларов. Матчи проходят на кортах Mhalunge Balewadi на покрытии типа хард. Этот комплекс расположен примерно в 15 км от центра Пуны. Он был построен в 1994 году и вмещает 4200 зрителей.