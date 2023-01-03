https://sputnik-georgia.ru/20230103/basilashvili-nachal-god-s-porazheniya-na-turnire-v-indii-273634662.html

Басилашвили начал год с поражения на турнире в Индии

Басилашвили начал год с поражения на турнире в Индии

Басилашвили считался фаворитом встречи, но итальянец одержал убедительную победу 03.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал новый сезон на международном турнире в Пуне с поражения. В первом матче турнира Николоз Басилашвили сыграл против итальянца Марко Чеккинато. Басилашвили считался фаворитом встречи, но итальянец одержал убедительную победу. Матч закончился в два сета - 2:6, 2:6. Теперь грузинский теннисист занимает 91 место в рейтинге ATP. Призовой фонд турнира ATP Пуна 713 495 долларов. Матчи проходят на кортах Mhalunge Balewadi на покрытии типа хард. Этот комплекс расположен примерно в 15 км от центра Пуны. Он был построен в 1994 году и вмещает 4200 зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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