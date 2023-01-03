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https://sputnik-georgia.ru/20230103/chast-zhiteley-gruzii-vremenno-ostanetsya-bez-elektrichestva-273638098.html
Часть жителей Грузии временно останется без электричества
Часть жителей Грузии временно останется без электричества
Плановые восстановительные работы вызовут перебои в подаче электроэнергии 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T19:21+0400
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мцхета
energo-pro georgia
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia будет временно ограничена 4 января в связи с плановыми восстановительными работами, говорится в сообщении компании. В частности, в среду с 12:00 до 15:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена абонентам села Мисакциели района Мцхета. С 12:40 до 16:40 без электричества также останутся абоненты села Мамкода, Глдани и Тианетского шоссе. Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, мцхета, energo-pro georgia
новости, грузия, общество, мцхета, energo-pro georgia

Часть жителей Грузии временно останется без электричества

19:21 03.01.2023 (обновлено: 20:22 03.01.2023)
© photo: Sputnik / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2023
© photo: Sputnik / Стрингер
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Плановые восстановительные работы вызовут перебои в подаче электроэнергии
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia будет временно ограничена 4 января в связи с плановыми восстановительными работами, говорится в сообщении компании.
В частности, в среду с 12:00 до 15:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена абонентам села Мисакциели района Мцхета.
С 12:40 до 16:40 без электричества также останутся абоненты села Мамкода, Глдани и Тианетского шоссе.
Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании.
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