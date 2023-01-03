https://sputnik-georgia.ru/20230103/chast-zhiteley-gruzii-vremenno-ostanetsya-bez-elektrichestva-273638098.html

Часть жителей Грузии временно останется без электричества

Часть жителей Грузии временно останется без электричества

Плановые восстановительные работы вызовут перебои в подаче электроэнергии 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T19:21+0400

2023-01-03T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia будет временно ограничена 4 января в связи с плановыми восстановительными работами, говорится в сообщении компании. В частности, в среду с 12:00 до 15:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена абонентам села Мисакциели района Мцхета. С 12:40 до 16:40 без электричества также останутся абоненты села Мамкода, Глдани и Тианетского шоссе. Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета

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