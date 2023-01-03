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ДТП на западе Грузии: водитель легковушки сбил пешеходов
ДТП на западе Грузии: водитель легковушки сбил пешеходов
Водитель легкового автомобиля, который сбил пешеходов, также пострадал и переведен в больницу 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T22:01+0400
2023-01-03T22:01+0400
2023-01-03T20:38+0400
происшествия
грузия
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зугдиди
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Одна женщина погибла, еще два человека пострадали в результате аварии в городе Зугдиди, сообщает телеканал "Мтавари Архи". Случай произошел на улице Костава, где легковой автомобиль марки Mazda сбил двух пешеходов. Одна женщина скончалась на месте, а вторую доставили в Зугдидскую республиканскую больницу в тяжелом состоянии. По данным телеканала, женщины были родственницами и работали в магазине. ДТП произошло, когда они возвращались домой с работы. Водитель легкового автомобиля, который сбил пешеходов, также пострадал и переведен в больницу. По информации телеканала, он является сотрудником охранной полиции. На месте работают эксперты-криминалисты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
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происшествия, грузия, новости, зугдиди
происшествия, грузия, новости, зугдиди
ДТП на западе Грузии: водитель легковушки сбил пешеходов
Водитель легкового автомобиля, который сбил пешеходов, также пострадал и переведен в больницу
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Одна женщина погибла, еще два человека пострадали в результате аварии в городе Зугдиди, сообщает телеканал "Мтавари Архи".
Случай произошел на улице Костава, где легковой автомобиль марки Mazda сбил двух пешеходов. Одна женщина скончалась на месте, а вторую доставили в Зугдидскую республиканскую больницу в тяжелом состоянии.
По данным
телеканала, женщины были родственницами и работали в магазине. ДТП произошло, когда они возвращались домой с работы.
Водитель легкового автомобиля, который сбил пешеходов, также пострадал и переведен в больницу. По информации телеканала, он является сотрудником охранной полиции.
На месте работают эксперты-криминалисты.