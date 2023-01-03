https://sputnik-georgia.ru/20230103/dtp-na-zapade-gruzii-voditel-legkovushki-sbil-peshekhodov-273640148.html

ДТП на западе Грузии: водитель легковушки сбил пешеходов

ДТП на западе Грузии: водитель легковушки сбил пешеходов

Водитель легкового автомобиля, который сбил пешеходов, также пострадал и переведен в больницу 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T22:01+0400

2023-01-03T22:01+0400

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зугдиди

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Одна женщина погибла, еще два человека пострадали в результате аварии в городе Зугдиди, сообщает телеканал "Мтавари Архи". Случай произошел на улице Костава, где легковой автомобиль марки Mazda сбил двух пешеходов. Одна женщина скончалась на месте, а вторую доставили в Зугдидскую республиканскую больницу в тяжелом состоянии. По данным телеканала, женщины были родственницами и работали в магазине. ДТП произошло, когда они возвращались домой с работы. Водитель легкового автомобиля, который сбил пешеходов, также пострадал и переведен в больницу. По информации телеканала, он является сотрудником охранной полиции. На месте работают эксперты-криминалисты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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