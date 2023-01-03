https://sputnik-georgia.ru/20230103/dvizhenie-transporta-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-v-nochnoe-vremya-273637242.html

Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время

Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время

Ремонтные работы создадут некоторые неудобства для тбилисских автомобилистов 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T17:21+0400

2023-01-03T17:21+0400

2023-01-03T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на улице Поликарпе Какабадзе в районе Мтацминда в центре Тбилиси будет временно ограничено в связи с работами водопроводной сети, говорится в сообщении столичной мэрии. В частности, ограничения будут действовать с полуночи 4 января до 06:00 утра 5 января. Автомобили, следующие с улицы Какабадзе в направлении улицы Макашвили, смогут передвигаться через улицу Мтацминда, Бесики, Чонкадзе, Читадзе, 9 апреля и проспект Руставели. А после поворота на площади Свободы водители смогут связаться с улицей Макашвили с использованием проспекта Руставели и улицы Костава, через улицу Човелидзе, Зандукели, Барнова, Эристави, Хоштария и Гогебашвили. Транспорт, следующий с улицы Макашвили в направлении улицы Какабадзе, сможет передвигаться на проспекте Руставели через улицу Барнова и Братьев Какабадзе. А от проспекта Руставели движение будет допустимо на улице Александра Чавчавадзе, Бесики, Одзелашвили и Мтацминда. Также от площади Свободы в сторону улицы Леонидзе, Кикодзе, Лорткипанидзе, Иашвили, Амаглеба и Чонкадзе. В период проведения работа на территории, прилегающей к улице Какабадзе №14, смогут передвигаться лишь пешеходы. На время работ также меняется схема передвижения автобуса №383, а также микроавтобуса № 408. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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