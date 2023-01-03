https://sputnik-georgia.ru/20230103/kakoy-budet-sudba-glavnoy-oppozitsionnoy-partii-gruzii-mnenie-politologov-273638807.html

Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов

Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов

Грузинские эксперты спрогнозировали, чем могут завершиться выборы в ЕНД 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T21:20+0400

2023-01-03T21:20+0400

2023-01-03T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв - Sputnik. Исход выборов председателя самой крупной оппозиционной партии, которые пройдут 28-29 января, будет зависеть от финансовой поддержки той или иной кандидатуры, заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия. За пост лидера "Нацдвижения" будут бороться нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. По его мнению, не следует ожидать, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сможет оказать влияние на исход этих выборов, несмотря на то, что он является создателем партии."Основой "Нацдвижения" был высокий рейтинг Саакашвили. А вдруг оказалось, что он страдает деменцией и т.д." - отметил эксперт. По мнению эксперта, фигура Саакашвили как политического лидера дискредитирована в результате активного действия близких ему людей, начиная с семьи, заканчивая партийными лидерами, которые поддерживают Саакашвили. "Партия распадается с 2012 года, ведь большинство оппозиционных партий являются результатом такого распада – они же все бывшие "Националы". Как видим, все эти части, которые откололись от основного звена, не набирают больше, допустим, 3%. Так что стоит какой-либо части оказаться без фигуры Саакашвили, там рейтинг будет довольно низким", - сказал Сакварелидзе. В свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе считает, что ресурс "Нацдвижения" исчерпан."ЕНД так легко не развалится по той простой причине, что все они были повязаны одной веревкой... Просто опять же ЕНД мало-помалу будет идти к упадку, если Мелия не сумеет реформировать партию. Но для этого нужно, чтобы и Михаил Саакашвили наконец-то ушел в прошлое, чего, как мне кажется, пока не ожидается", - отметил Сихарулидзе. Что касается будущего лидера партии, по мнению политолога, у Мелия более серьезные позиции. "Даже в партии люди понимают, что проводить политику, которую "Единое национальное движение" проводило последние 12 лет, - безрезультатно, это просто глупо. Поэтому мне кажется, что Никанор Мелия все-таки одержит победу", - отметил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия. Иного мнения придерживается политолог Васо Капанадзе, который считает, что партию возглавит Хабеишвили. При этом политолог отмечает, что кто бы ни возглавил ЕНД, у этой партии нет серьезного политического будущего в Грузии. Соответственно, эту партию ждут дезинтеграционные процессы внутри партии и нелегкое будущее, отметил политолог. "Со временем рейтинг этой партии будет сильно падать, люди понимают, что по своей сути партия деструктивная", - сказал Капанадзе. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардией" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, рамаз сакварелидзе, тбилиси, леван хабеишвили