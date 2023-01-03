Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов
© Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборный баннер против Григола Вашадзе и Михаила Саакашвили, на заднем плане баннер с Иванишвили
Грузинские эксперты спрогнозировали, чем могут завершиться выборы в ЕНД
ТБИЛИСИ, 3 янв - Sputnik. Исход выборов председателя самой крупной оппозиционной партии, которые пройдут 28-29 января, будет зависеть от финансовой поддержки той или иной кандидатуры, заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.
За пост лидера "Нацдвижения" будут бороться нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
"Выборы председателя, наверно, будут решать деньги, финансовая поддержка той или иной кандидатуры. В результате еще дальше будет отодвинута фигура Михаила Саакашвили и, исходя из этого, еще меньше будет количество людей, поддерживающих эту партию", - сказал Сакварелидзе.
По его мнению, не следует ожидать, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сможет оказать влияние на исход этих выборов, несмотря на то, что он является создателем партии.
"Основой "Нацдвижения" был высокий рейтинг Саакашвили. А вдруг оказалось, что он страдает деменцией и т.д." - отметил эксперт.
По мнению эксперта, фигура Саакашвили как политического лидера дискредитирована в результате активного действия близких ему людей, начиная с семьи, заканчивая партийными лидерами, которые поддерживают Саакашвили.
"Партия распадается с 2012 года, ведь большинство оппозиционных партий являются результатом такого распада – они же все бывшие "Националы". Как видим, все эти части, которые откололись от основного звена, не набирают больше, допустим, 3%. Так что стоит какой-либо части оказаться без фигуры Саакашвили, там рейтинг будет довольно низким", - сказал Сакварелидзе.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе считает, что ресурс "Нацдвижения" исчерпан.
"ЕНД так легко не развалится по той простой причине, что все они были повязаны одной веревкой... Просто опять же ЕНД мало-помалу будет идти к упадку, если Мелия не сумеет реформировать партию. Но для этого нужно, чтобы и Михаил Саакашвили наконец-то ушел в прошлое, чего, как мне кажется, пока не ожидается", - отметил Сихарулидзе.
Что касается будущего лидера партии, по мнению политолога, у Мелия более серьезные позиции.
"Даже в партии люди понимают, что проводить политику, которую "Единое национальное движение" проводило последние 12 лет, - безрезультатно, это просто глупо. Поэтому мне кажется, что Никанор Мелия все-таки одержит победу", - отметил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / StringerПолитолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© photo: Sputnik / Stringer
Иного мнения придерживается политолог Васо Капанадзе, который считает, что партию возглавит Хабеишвили. При этом политолог отмечает, что кто бы ни возглавил ЕНД, у этой партии нет серьезного политического будущего в Грузии.
"Раскол будет в этой партии, исходя из того, что у них не будет серьезных результатов ни в плане освобождения Саакашвили, ни в плане политического будущего. А количество людей, поддерживавших эту партию, будет сокращаться", - сказал Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.
Соответственно, эту партию ждут дезинтеграционные процессы внутри партии и нелегкое будущее, отметил политолог.
"Со временем рейтинг этой партии будет сильно падать, люди понимают, что по своей сути партия деструктивная", - сказал Капанадзе.
© photo: Sputnik / StringerВасо Капанадзе на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
Васо Капанадзе на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
© photo: Sputnik / Stringer
Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардией" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.