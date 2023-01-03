Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230103/kakoy-budet-sudba-glavnoy-oppozitsionnoy-partii-gruzii-mnenie-politologov-273638807.html
Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов
Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов
Грузинские эксперты спрогнозировали, чем могут завершиться выборы в ЕНД 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T21:20+0400
2023-01-03T20:36+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
рамаз сакварелидзе
тбилиси
леван хабеишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24313/50/243135009_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_703f1bc7dbfb2b33d7bbae3ecde5ab38.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв - Sputnik. Исход выборов председателя самой крупной оппозиционной партии, которые пройдут 28-29 января, будет зависеть от финансовой поддержки той или иной кандидатуры, заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия. За пост лидера "Нацдвижения" будут бороться нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. По его мнению, не следует ожидать, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сможет оказать влияние на исход этих выборов, несмотря на то, что он является создателем партии."Основой "Нацдвижения" был высокий рейтинг Саакашвили. А вдруг оказалось, что он страдает деменцией и т.д." - отметил эксперт. По мнению эксперта, фигура Саакашвили как политического лидера дискредитирована в результате активного действия близких ему людей, начиная с семьи, заканчивая партийными лидерами, которые поддерживают Саакашвили. "Партия распадается с 2012 года, ведь большинство оппозиционных партий являются результатом такого распада – они же все бывшие "Националы". Как видим, все эти части, которые откололись от основного звена, не набирают больше, допустим, 3%. Так что стоит какой-либо части оказаться без фигуры Саакашвили, там рейтинг будет довольно низким", - сказал Сакварелидзе. В свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе считает, что ресурс "Нацдвижения" исчерпан."ЕНД так легко не развалится по той простой причине, что все они были повязаны одной веревкой... Просто опять же ЕНД мало-помалу будет идти к упадку, если Мелия не сумеет реформировать партию. Но для этого нужно, чтобы и Михаил Саакашвили наконец-то ушел в прошлое, чего, как мне кажется, пока не ожидается", - отметил Сихарулидзе. Что касается будущего лидера партии, по мнению политолога, у Мелия более серьезные позиции. "Даже в партии люди понимают, что проводить политику, которую "Единое национальное движение" проводило последние 12 лет, - безрезультатно, это просто глупо. Поэтому мне кажется, что Никанор Мелия все-таки одержит победу", - отметил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия. Иного мнения придерживается политолог Васо Капанадзе, который считает, что партию возглавит Хабеишвили. При этом политолог отмечает, что кто бы ни возглавил ЕНД, у этой партии нет серьезного политического будущего в Грузии. Соответственно, эту партию ждут дезинтеграционные процессы внутри партии и нелегкое будущее, отметил политолог. "Со временем рейтинг этой партии будет сильно падать, люди понимают, что по своей сути партия деструктивная", - сказал Капанадзе. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардией" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24313/50/243135009_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_ecaa23934bf00fb79d18a4a966b1bf71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, рамаз сакварелидзе, тбилиси, леван хабеишвили
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, рамаз сакварелидзе, тбилиси, леван хабеишвили

Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов

21:20 03.01.2023
© Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборный баннер против Григола Вашадзе и Михаила Саакашвили, на заднем плане баннер с Иванишвили
Предвыборный баннер против Григола Вашадзе и Михаила Саакашвили, на заднем плане баннер с Иванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Грузинские эксперты спрогнозировали, чем могут завершиться выборы в ЕНД
ТБИЛИСИ, 3 янв - Sputnik. Исход выборов председателя самой крупной оппозиционной партии, которые пройдут 28-29 января, будет зависеть от финансовой поддержки той или иной кандидатуры, заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.
За пост лидера "Нацдвижения" будут бороться нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.

"Выборы председателя, наверно, будут решать деньги, финансовая поддержка той или иной кандидатуры. В результате еще дальше будет отодвинута фигура Михаила Саакашвили и, исходя из этого, еще меньше будет количество людей, поддерживающих эту партию", - сказал Сакварелидзе.

По его мнению, не следует ожидать, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сможет оказать влияние на исход этих выборов, несмотря на то, что он является создателем партии.
"Основой "Нацдвижения" был высокий рейтинг Саакашвили. А вдруг оказалось, что он страдает деменцией и т.д." - отметил эксперт.
По мнению эксперта, фигура Саакашвили как политического лидера дискредитирована в результате активного действия близких ему людей, начиная с семьи, заканчивая партийными лидерами, которые поддерживают Саакашвили.
"Партия распадается с 2012 года, ведь большинство оппозиционных партий являются результатом такого распада – они же все бывшие "Националы". Как видим, все эти части, которые откололись от основного звена, не набирают больше, допустим, 3%. Так что стоит какой-либо части оказаться без фигуры Саакашвили, там рейтинг будет довольно низким", - сказал Сакварелидзе.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2023
Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе считает, что ресурс "Нацдвижения" исчерпан.
"ЕНД так легко не развалится по той простой причине, что все они были повязаны одной веревкой... Просто опять же ЕНД мало-помалу будет идти к упадку, если Мелия не сумеет реформировать партию. Но для этого нужно, чтобы и Михаил Саакашвили наконец-то ушел в прошлое, чего, как мне кажется, пока не ожидается", - отметил Сихарулидзе.
Что касается будущего лидера партии, по мнению политолога, у Мелия более серьезные позиции.
"Даже в партии люди понимают, что проводить политику, которую "Единое национальное движение" проводило последние 12 лет, - безрезультатно, это просто глупо. Поэтому мне кажется, что Никанор Мелия все-таки одержит победу", - отметил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / StringerПолитолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2023
Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© photo: Sputnik / Stringer
Иного мнения придерживается политолог Васо Капанадзе, который считает, что партию возглавит Хабеишвили. При этом политолог отмечает, что кто бы ни возглавил ЕНД, у этой партии нет серьезного политического будущего в Грузии.

"Раскол будет в этой партии, исходя из того, что у них не будет серьезных результатов ни в плане освобождения Саакашвили, ни в плане политического будущего. А количество людей, поддерживавших эту партию, будет сокращаться", - сказал Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

Соответственно, эту партию ждут дезинтеграционные процессы внутри партии и нелегкое будущее, отметил политолог.
"Со временем рейтинг этой партии будет сильно падать, люди понимают, что по своей сути партия деструктивная", - сказал Капанадзе.
© photo: Sputnik / StringerВасо Капанадзе на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
Васо Капанадзе на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2023
Васо Капанадзе на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
© photo: Sputnik / Stringer
Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардией" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0