https://sputnik-georgia.ru/20230103/krovavyy-konflikt-v-gorakh-gruzii-prokuratura-predyavila-obvineniya-zaderzhannym-273639974.html

Кровавый конфликт в горах Грузии: прокуратура предъявила обвинения задержанным

Кровавый конфликт в горах Грузии: прокуратура предъявила обвинения задержанным

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T20:41+0400

2023-01-03T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения ранее судимому 71-летнему пенсионеру и 26-летнему сотруднику департамента пограничной полиции МВД Грузии в связи с инцидентом в высокогорной Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте ведомства. В результате конфликта, который произошел в селе Ецери 1 января, два человека 34 и 30 лет погибли от выстрелов из огнестрельного оружия. Еще один 25-летний молодой человек получил ранения. Следствие установило, что у 26-летнего обвиняемого вместе со своим сотрудником из-за давнего конфликта произошло физическое противостояние с другим 71-летним обвиняемым и с еще одним молодым мужчиной. Во время конфликта 26-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего погиб молодой мужчина. В то же время, ранее судимый пенсионер также несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего скончался сотрудник 26-летнего обвиняемого, а еще один человек получил опасные для жизни телесные повреждения. Полиция задержала обвиняемых по горячим следам 2 января, на второй день после преступления. Сотруднику департамента погранполиции обвинения предъявлены по статье "умышленное убийство". А пенсионер, помимо умышленного убийства, также обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", что наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет. Согласно данным СМИ, жертвы и обвиняемые были соседями, а причиной конфликта стало противостояние, начавшееся между семьями много лет назад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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