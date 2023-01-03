https://sputnik-georgia.ru/20230103/prazdniki-v-gruzii-na-2023-kalendar-prazdnichnykh-i-vykhodnykh-dney-po-mesyatsam-272728710.html

Праздники в Грузии на 2023: календарь праздничных и выходных дней по месяцам

Праздники в Грузии на 2023: календарь праздничных и выходных дней по месяцам

В Грузии обожают праздники, которые к тому же умеют организовывать очень красиво, весело и вкусно, наслаждаясь каждой минутой торжества 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T16:41+0400

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справки

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Череду праздников открыл всеми любимый в мире Новый год, с которым в Грузии связаны интересные традиции.В целом в Грузии в 2023 году будет 116 официальных выходных дней, из них 105 приходится на субботу-воскресенье.По грузинскому законодательству, праздничные календарные выходные в Грузии на другую дату не переносятся, следовательно в 2023 году жители страны будут отдыхать на четыре дня меньше.Официальных рабочих дней в 2023 году — 249.Самые продолжительные выходные выпадают на апрель, в дни празднования Пасхи - граждане Грузии будут отдыхать четыре дня подряд.Праздники Грузии на 20231 и 2 января – Новый год. Государственные праздники и официальные выходные. В эти дни в Грузии отмечают новогодние праздники. В Новый год важно кто переступит первым порог дома в качестве гостя – "меквле". От этого зависит благополучие и удача в Новом году.2 января – Бедоба. Бедоба – в переводе с грузинского день судьбы, в Грузии верят, как его проведешь, таким и будет весь предстоящий год. Поэтому жители Грузии стараются провести его интересно и весело.7 января – Рождество Христово. Православный праздник и официальный выходной. По традиции, в ночь на Рождество Христово жители Грузии ставят зажженные свечи на окнах как символ света Христа, а днем проводится праздничное шествие "Алило", участники которого собирают пожертвования для нуждающихся.14 января – День государственного флага. Выходным днем не является. Парламент Грузии утвердил закон "О государственном флаге Грузии" 14 января 2004 года. Современный флаг Грузии – это композиция из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Белый цвет — символ чистоты и непорочности, а красный цвет — олицетворяет храбрость и мужество.19 января – Крещение Господне. Православный праздник и официальный выходной. В этот день проводятся массовые крещения.27 января – Нинооба. Грузинская православная церковь отмечает день кончины святой равноапостольной Нино – просветительницы Грузии. Выходным днем не является. Праздничная служба проходит во всех действующих храмах страны. В этот день все Нины-Нино отмечают именины.3 марта - День матери. Государственный праздник и официальный выходной. День матери в Грузии введен первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдия, который отменил празднование 8 марта.8 марта – Международный женский день. Это государственный праздник и официальный выходной. Восьмое марта вновь получило статус праздника в 2002 году.9 апреля – День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. Национальный праздник и официальный выходной.9 апреля - Вербное воскресение. В этот день Грузия, как и весь православный мир, празднует Вход Господень в Иерусалим, который в 2023-м выпадает на 9 апреля. Это один из 12-ти главных праздников православной церкви, который отмечается за неделю до Пасхи - Светлого Воскресения Христова.15 апреля - День любви. Праздник в Грузии инициировал в начале 90-х годов прошлого столетия один из деятелей шоу-бизнеса Бесик Чубинидзе как альтернативу Дню Святого Валентина. Праздник прижился в стране, и его с удовольствием отмечают, особенно молодые. Выходным днем не является.14-17 апреля - Пасхальные выходные. Пасхальные выходные в Грузии начинаются в Красную пятницу, которая в 2023-м выпадает на 14 апреля, и завершаются 17 апреля – Днем поминовения усопших. В Грузии это официальные выходные дни.16 апреля - Пасха - Светлое Воскресение Христово. На Пасху жители Грузии приветствуют друг друга словами "Христе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).6 мая - Гиоргоба - День святого Георгия Победоносца. День святого Георгия – небесного покровителя Грузии - один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. Выходным день не является. В этот день все Георгии отмечают именины.9 мая – День Победы. Государственный праздник и официальный выходной. В этот день в Грузии отмечают День победы над фашизмом. Основные мероприятия проходят в Парке Ваке, где расположена могила неизвестного солдата.12 мая – День вхождения святого апостола Андрея Первозванного в Грузию. Государственный праздник и официальный выходной. Апостол Андрей – основоположник Грузинской церкви в I веке нашей эры принес в Грузию нерукотворный образ Пресвятой Богородицы. Во всех действующих храмах страны проходит праздничная служба. В этот день Андреи отмечают именины.14 мая - Тамароба - День поминовения святой царицы Тамары. Царица Тамара единственная женщина в истории Грузии, которая вступила на престол и стала единолично править. В период ее царствования Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Во всех действующих церквях Грузии в Тамароба проходит праздничная служба. Выходным днем не является. В этот день все Тамары отмечают именины.22 мая – Николозоба – День святого Николая Чудотворца. Выходным днем не является. В этот день отмечают праздник перенесения мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, в итальянский город Бар (Бари), которое состоялось в 1087 году. Праздничные службы проходят во всех действующих церквях страны. В этот день все Николаи-Николозы отмечают именины.26 мая - День независимости Грузии. Это главный государственный праздник и официальный выходной. Грузия в 2023 году отмечает 32 годовщину восстановления государственной независимости.1 июня – Нинооба. Грузинская православная церковь празднует День пришествия в Грузию святой Нино-крестительницы. Праздничные богослужения пройдут во всех действующих храмах Грузии, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Божией Матери, где хранится крест, из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино, с которым она пришла в Грузию. Выходным днем не является. В этот день все Нины-Нино отмечают именины.12 июля – Петре-Павлоба. День Святых апостолов Петра и Павла в Грузии отмечают торжественно. Праздничные богослужения в связи с праздником Петре-Павлоба пройдут во всех действующих храмах Грузии. В этот день Петры и Павлы отмечают именины.28 августа – Мариамоба - День Успения Пресвятой Богородицы. Государственный праздник и официальный выходной. Это один из самых почитаемых религиозных праздников, так как Грузия считается страной-уделом Пресвятой Богородицы. Праздничная служба проходит во всех действующих церквях страны. В этот день все Марии-Мариам отмечают именины.14 октября - Мцхетоба-Светицховлоба. Государственный праздник и официальный выходной. В этот день в Грузии отмечают большой религиозный праздник, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. В этот день центром религиозных празднеств становится древняя столица Грузии - Мцхета и собор Светицховели.23 ноября – Гиоргоба - День святого Георгия Победоносца. Государственный праздник и официальный выходной. День святого Георгия – небесного покровителя Грузии - один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. В этот день все Георгии отмечают именины.13 декабря - День памяти святого Андрея Первозванного – первого из 12 апостолов. Праздничные богослужения проходят во всех православных храмах Грузии. Выходным днем не является.17 декабря – Барбароба - День великомученицы Варвары. Во всех действующих церквях страны в этот день проходят праздничные службы. На Барбароба в Грузии отмечают и "бедоба" - день судьбы в переводе с грузинского, поэтому очень важно кто в качестве гостя переступит первым порог дома. По традиции на "Барбароба" пекут "лобиани" - лепешки с фасолевой начинкой. В этот день все Варвары-Барбаре отмечают именины. Выходным днем не является.19 декабря - Николозоба - День поминовения святого Николая Чудотворца. Николай Чудотворец - один из самых почитаемых грузинами святых. Праздничные службы пройдут во всех действующих церквях страны. Выходным днем не является. В этот день все Николаи-Николозы отмечают именины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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справки