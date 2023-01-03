https://sputnik-georgia.ru/20230103/v-rime-tretiy-den-ischut-grazhdanku-gruzii-273634480.html

В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии

В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии

По предварительной информации, у пропавшей есть психологические проблемы 03.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Итальянская полиция ищет 45-летнюю гражданку Грузии Лали Ростиашвили, которая пропала в Риме три дня назад, сообщает телекомпания "Рустави-2". Родственники эмигрантки, проживающие в Греции, просят помочь в поисках. Женщина находится в Риме в течение последних трех месяцев. По предварительной информации, у нее психологические проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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