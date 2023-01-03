Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230103/v-rime-tretiy-den-ischut-grazhdanku-gruzii-273634480.html
В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии
В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии
По предварительной информации, у пропавшей есть психологические проблемы 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T12:01+0400
2023-01-03T14:16+0400
грузия
новости
происшествия
рим
тбилиси
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23649/34/236493455_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_423c8cb3b8fa667cc157d3588d64064c.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Итальянская полиция ищет 45-летнюю гражданку Грузии Лали Ростиашвили, которая пропала в Риме три дня назад, сообщает телекомпания "Рустави-2". Родственники эмигрантки, проживающие в Греции, просят помочь в поисках. Женщина находится в Риме в течение последних трех месяцев. По предварительной информации, у нее психологические проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
рим
тбилиси
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23649/34/236493455_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_f31a6a3bafb3f31f3175709132001be6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, рим, тбилиси, греция
грузия, новости, происшествия, рим, тбилиси, греция

В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии

12:01 03.01.2023 (обновлено: 14:16 03.01.2023)
© AFP 2022 / Andreas SOLAROПолиция Италии. Архивное фото
Полиция Италии. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / Andreas SOLARO
Подписаться на
НовостиTelegram
По предварительной информации, у пропавшей есть психологические проблемы
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Итальянская полиция ищет 45-летнюю гражданку Грузии Лали Ростиашвили, которая пропала в Риме три дня назад, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Родственники эмигрантки, проживающие в Греции, просят помочь в поисках.
Женщина находится в Риме в течение последних трех месяцев. По предварительной информации, у нее психологические проблемы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0