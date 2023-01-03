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В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии
В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии
По предварительной информации, у пропавшей есть психологические проблемы 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T12:01+0400
2023-01-03T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Итальянская полиция ищет 45-летнюю гражданку Грузии Лали Ростиашвили, которая пропала в Риме три дня назад, сообщает телекомпания "Рустави-2". Родственники эмигрантки, проживающие в Греции, просят помочь в поисках. Женщина находится в Риме в течение последних трех месяцев. По предварительной информации, у нее психологические проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рим, тбилиси, греция
В Риме третий день ищут эмигрантку из Грузии
12:01 03.01.2023 (обновлено: 14:16 03.01.2023)
По предварительной информации, у пропавшей есть психологические проблемы
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik.
Итальянская полиция ищет 45-летнюю гражданку Грузии Лали Ростиашвили, которая пропала в Риме три дня назад, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Родственники эмигрантки, проживающие в Греции, просят помочь в поисках.
Женщина находится в Риме в течение последних трех месяцев. По предварительной информации, у нее психологические проблемы.