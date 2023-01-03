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Вратарь сборной Грузии попал в десятку лучших молодых голкиперов мира

Вратарь сборной Грузии попал в десятку лучших молодых голкиперов мира

Самым подорожавшим голкипером за 2022 год стал Георгий Мамардашвили 03.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили вошел в десятку лучших молодых вратарей мира по версии интернет-портала Top soccer. Десятка лучших молодых вратарей мира по версии блога Top soccer: 1. Джанлуиджи Доннарумма – ПСЖ ( возраст: 23) 2. Гэвин Базуну – "Саутгемптон" (20) 3. Илан Меллер — "Лидс" (22) 4. Маартен Вандевордт– "Генк" (20) 5. Альбан Ляфон — "Нант" (23) 6. Диогу Кошта — "Порту" (23) 7. Лукас Шевалье — "Лиль" (21) 8. Габриэль Слонина – "Челси" (18) 9. Георгий Мамардашвили – "Валенсия" (22) 10. Луис Маркинес — "Атлетико Насьональ" (19). Кроме того, 28 декабря 2022 года престижный немецкий интернет-портал Transfermarkt объявил десятку самых подорожавших футболистов года. Самым подорожавшим голкипером за 2022 год стал Георгий Мамардашвили, прибавивший в стоимости € 22 млн. Мамардашвили перешёл в "Валенсию" на правах аренды в июне 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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