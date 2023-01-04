https://sputnik-georgia.ru/20230104/gala-kontsert-v-chest-katolikosa-patriarkha-gruzii-ilii-ii-proydet-v-tbilisi-273650923.html

Гала-концерт в честь Католикоса-Патриарха Грузии Илии II пройдет в Тбилиси

Гала-концерт в честь Католикоса-Патриарха Грузии Илии II пройдет в Тбилиси

Программа гала-концерта будет состоять из оперной и хоровой музыки, а также из произведений грузинской эстрады 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T17:58+0400

2023-01-04T17:58+0400

2023-01-04T17:58+0400

католикос-патриарх всея грузии илия ii

тбилисский театр оперы и балета

грузия

культура

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Музыкальный гала-концерт в честь 90-летия Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, а также по случаю 45-летия со дня его интронизации состоится 4 января на сцене театра оперы и балета имени З. Палиашвили.Концерт будет состоять из оперной и хоровой музыки, а также из произведений грузинской эстрады. По словам организаторов, этот вечер станет скромным подарком для Его Святейшества. Гала-концерт начнется в 20:30 и будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале Грузии, сообщает телеканал.Премьер: Илия II наполняет нас добротой и любовью к ближнему>>Мероприятие состоится по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В организации торжественного мероприятия правительство принимало непосредственное участие.Илия II родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе 4 января 1933 года в Казбегском районе. В 1952 году он окончил школу во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии II состоялась 25 декабря 1977 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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католикос-патриарх всея грузии илия ii, тбилисский театр оперы и балета , грузия, культура