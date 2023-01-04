https://sputnik-georgia.ru/20230104/premer-iliya-ii-napolnyaet-nas-dobrotoy-i-lyubovyu-k-blizhnemu-273646898.html

Премьер: Илия II наполняет нас добротой и любовью к ближнему

Премьер: Илия II наполняет нас добротой и любовью к ближнему

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II возглавляет Грузинскую православную церковь уже 45 лет 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T12:35+0400

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ираклий гарибашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения.Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 90 лет.По словам премьера, вклад Патриарха в народ и Родину неизмерим, как и истинное чувство уважения и любви к нему в грузинском обществе."Почти полвека Его Святейшество как символ единства нации наполняет нас добротой и любовью к ближнему, а своей благородностью, спокойствием и мудростью является для всех нас великой надеждой и опорой", - отметил премьер.Президент Грузии поздравила Патриарха Илию II с днем рождения >>Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия