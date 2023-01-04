https://sputnik-georgia.ru/20230104/krovavaya-razborka-v-gorakh-gruzii-sud-ostavil-obvinyaemykh-v-zaklyuchenii--273646675.html

Кровавая разборка в горах Грузии: суд оставил обвиняемых в заключении

Кровавая разборка в горах Грузии: суд оставил обвиняемых в заключении

Жертвы и обвиняемые были соседями, конфликт между которыми начался много лет назад 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T11:39+0400

2023-01-04T11:39+0400

2023-01-04T11:45+0400

грузия

происшествия

зугдидский районный суд

местиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263938082_0:63:1281:783_1920x0_80_0_0_d4becf1be73379680644afe74b0c7736.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Сотрудник департамента пограничной полиции МВД Грузии и ранее судимый пенсионер помещены под арест по делу об убийстве в высокогорном селе Эцери (район Местиа), сообщает телеканал "Формула".В результате конфликта, который произошел 1 января, два человека 34 и 30 лет погибли от выстрелов из огнестрельного оружия. Еще один 25-летний молодой человек получил ранения. Адвокаты обоих обвиняемых, 26-летнего Георгия Цинделиани и 71-летнего Роланда Апрасидзе, требовали освободить своих подзащитных под залог, однако Зугдидский районный суд отклонил ходатайство стороны защиты. Задержанные считают себя невиновными и не признают вину.Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году >>Адвокат Апрасидзе намерен обратится в Апелляционный суд для обжалования решения суда, а защитник интересов Цинделиани примет решение об обжаловании параллельно ходу расследования, сообщает телеканал "Формула".По данным следствия, у Цинделиани и его сотрудника из-за давнего конфликта произошло физическое противостояние с Апсаридзе и с еще одним молодым мужчиной. Во время конфликта Цинделиани произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего погиб молодой мужчина.В то же время, ранее судимый пенсионер Роланд Апсаридзе также несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего скончался сотрудник Цинделиани, а еще один человек получил опасные для жизни повреждения.Полиция задержала обвиняемых по горячим следам 2 января, на второй день после преступления.Сотруднику департамента погранполиции обвинения предъявлены по статье "умышленное убийство". А пенсионер, помимо умышленного убийства, также обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", что наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет.Согласно данным СМИ, жертвы и обвиняемые были соседями, а причиной конфликта стало противостояние, начавшееся между семьями много лет назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

местиа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, зугдидский районный суд, местиа