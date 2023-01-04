https://sputnik-georgia.ru/20230104/zhutkie-ubiystva-i-tragedii-samye-gromkie-prestupleniya-v-gruzii-v-2022-godu-273571331.html

Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году

Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году

Несмотря на то, что в 2022 году преступность в Грузии сократилась на 5%, ряд криминальных событий напугал и заставил насторожиться грузинское общество 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T10:30+0400

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Sputnik Грузия собрал самые громкие и резонансные преступления 2022 года для своих читателей. Трагедия, напугавшая всех Обычный будний день 13 октября 2022 года не предвещал ничего особенного. Сбежавшие с уроков школьники играли в мяч в одном из самых популярных парков города – парке Ваке, где за день до этого был празднично открыт обновленный фонтан.Неожиданно мяч оказался в воде фонтана. Двое 13-летних школьников Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе прыгнули в неглубокий фонтан за мячом и неожиданно упали, оказавшись полностью под водой. На помощь им бросилась их 13-летняя подруга Марита Мепаришвили, однако неожиданно девочка тоже потеряла сознание, едва оказавшись в воде. Детей вытащил из воды садовник парка Деви Мезурнишвили. Прибывшие на место врачи скорой константировали неожиданную новость – причиной потери сознания детей стал удар током. Детей доставили в клинику – мальчиков удалось спасти, а вот девочка скончалась спустя несколько часов. Погибшую в парке Ваке девочку наградили медалью посмертно>>Начавшееся незамедлительно следствие буквально за неделю выяснило, что в фонтане проходил ток под напряжением 380 вольт. Причиной трагедии стала обычная халатность. Как выяснилось, рабочие за две недели до открытия фонтана меняли сетку вокруг электрического насоса и зажали кабель под ней. Кабель порвался, но никто из двух проверяющих и двух принимающих работу, в том числе и высокопоставленного чиновника мэрии Тбилиси, этого не заметил, и трагедия стала лишь вопросом времени. Теперь все шестеро виновных в халатности ждут приговора в тюрьме, а семья погибшей девочки получила медаль вместо своей дочери "За гражданскую самоотверженность". Не забыт и садовник, вытащивший детей из фонтана. Мэр Тбилиси Каха Каладзе подарил ему квартиру, а президент Грузии наградила его той же медалью, что и 13-летнюю погибшую девочку. Жуткое убийство в дыму В апреле 2022 года в одной из квартир в окраинном районе Тбилиси Вазисубани начался пожар. Испуганные соседи сразу вызвали пожарную. Огонь быстро потушили, но в квартире оказалось два обгоревших трупа – мужчины и женщины в возрасте. Изначально следствие полагало, что причиной их смерти стал пожар, однако экпертиза показала, что пожилые люди были убиты. Вскрывшиеся подробности потрясли многих жителей Грузии. Убийцей оказался сын пожилой пары. Он убил своих мать и отца, когда те спали, выстрелив сначала в отца, а после - в мать. После убийства 27-летний мужчина поджег квартиру и открыл кран подачи бытового газа, а затем спокойно покинул квартиру. Приговор по делу пока не вынесли, сам мужчина находится в предварительном заключении. Публичное убийство жены Трагедия произошла в тбилисском автобусе 22 мая 2022 года. На одной из остановок в общественный транспорт поднялась семья - отец, мать и двое детей. Спустя несколько минут автобус из общественного транспорта превратился в кровавое место преступления – на глазах у пассажиров и своих маленьких детей разъяренный мужчина стал бить ножом в горло и лицо своей жены. Причиной оказалось смс-сообщение, которое женщина отказалась показывать мужу в автобусе при детях. Попытка убийства на востоке Грузии: молодой мужчина ранил своих отца и деда>>Роин Мебония ударил ножом свою жену 10 раз, прежде чем пассажиры смогли опомниться и скрутить нападавшего, а автобус остановился. Прибывшей на место скорой осталось только констатировать смерть женщины и заняться детьми, которые находились в шоковом состоянии. Мужчина остался на месте преступления, и его задержали. Суд признал его вменяемым, но отбывать наказание мужчине придется в психиатрической клинике. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Восемь часов плена Для работников и посетителей рядового филиала "Банка Грузии" в крупнейшем после Тбилиси городе Кутаиси 20 сентября 2022 года стал днем одного из больших потрясений. Утром в филиал банка, где находились около 15 человек, зашел обычный посетитель с небольшой спортивной сумкой. Мужчина средних лет подошел к кассе и неожиданно достал пистолет и выстрелил воздух. Несколько человек в этот момент успели выбежать из здания, а для 13 человек следующие восемь часов превратились в часы плена. Сначала мужчина, угрожая оружием, переоделся в военную форму и заставил заложников прикрутить к себе взрывные устройства. Такое же устройство было закреплено скотчем к дверям центрального входа филиала банка. К руке захватчик примотал гранату с открытой чекой. Уже после освобождения заложников и задержания выяснилось, что все взрывные устройства были муляжом, однако на тот момент картина казалась очень серьезной. Очередь на ограбление банка в Грузии - карикатура>>Территория была оцеплена, и полиция начала переговоры с захватчиком. Сам захватчик периодически заставлял заложников выходить в прямой эфир и таким образом озвучивал свои требования. За освобождение заложников он хотел 2 миллиона долларов, вертолет, микроавтобус, удочку и российский флаг, а в случае невыполнения требований грозил убить заложников. Спустя восемь часов полиции удалось освободить всех заложников и задержать преступника. Как выяснилось позже, мужчина даже не знал, что черный вход из банка существует, а полиция открыла двери и помогла заложникам сбежать. Теперь мужчина ждет своего приговора в тюрьме. Преступление, потрясшее Грузию Одно из самых резонансных преступлений для страны, 90% жителей которой исповедуют православие, произошло 25 ноября 2022 года. В этот день двое в прошлом судимых мужчин напали на монахиню в келье на территории женского православного монастыря в селе Цхрамуха Хашурского района и потребовали от женщины деньги и драгоценности. Получив отказ, они с особой жестокостью изнасиловали ее. Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение>>Также у монахини отобрали мобильный телефон, снова избили и оставили без сознания. Обвиняемые вынесли из церкви ящики для пожертвований и скрылись с места происшествия. Их задержали уже на следующий день, и теперь им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Самое запутанное дело Прошедший 2022 год в Грузии ознаменовался чередой загадочных нападений в Тбилиси. Неизвестные буквально расстреляли сразу два автобиля с людьми в мае и июне 2022 года в центральном районе Тбилиси – Ваке. Сначала 27 мая неизвестные стреляли в мужчину в районе Ваке, но тому удалось выжить, а спустя месяц был расстрелян в своем автомобиле сооснователь компании Silk Road Group Леван Качарава. Казалось бы, у двух случаев не было связи, если бы не одно "но". Оба нападения знающие люди связывают с убийством создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия, сына покойного вора в законе Гии Кварацхелия. За стрельбу 27 мая задержаны сыновья другого покойного вора в законе "Дато Тбилисского" Гуга и Давид Какулия, а человек, в которого они стреляли, связан с семьей Кварацхелия. Криминальная головоломка в Грузии: в громком деле всплыл пистолет экс-премьера Зуры Жвания>>Более того, убитый спустя месяц 25 июня Леван Качарава связан с семьей Какулия. По данным СМИ, именно он финансировал поездку в Ереван для встречи с Гукой и Давидом Какулия убийц Кварацхелия. Дело запуталось еще больше, когда братья Какулия предстали перед судом. Выяснилось, что один изъятых во время задержания у братьев пистолет принадлежал ныне покойному премьер-министру Грузии Зурабу Жвания. Также на суде выяснилось, что близким другом братьев Какулия является сын Зураба Жвания Виссарион, а главный свидетель по делу о попытке убийства - таксист, который живет в одном доме с семьей Жвания. Сам Виссарион Жвания в данный момент отбывает наказание за нанесение тяжкого вреда здоровью 22-летнему Левану Топадзе - внуку экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, аналитика, обзоры, зураб жвания, каха каладзе, ника кварацхелия, тбилиси, кутаиси, хашурский район, "банк грузии", преступность в грузии