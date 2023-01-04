https://sputnik-georgia.ru/20230104/mid-rf-popytki-vytesnit-rossiyu-s-blizhnego-vostoka-obrecheny-na-proval-273649392.html

МИД РФ: попытки вытеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал

МИД РФ: попытки вытеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал

Спецпредставитель МИД РФ прокомментировал нежелание властей США участвовать в работе "квартета" по ближневосточному урегулированию 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T15:12+0400

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ближний восток

мид россии

сафронков

россия

сша

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Любые попытки исключить Россию из процесса решения кризисов на Ближнем Востоке и повлиять на ее отношение со странами региона обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. "Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал", - сказал Сафронков. Как будут развиваться отношения Грузии и России в 2023 году? Мнение экспертов>>По словам спецпредставителя МИД РФ, власти США отстраняются от работы "квартета" (ЕС, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию, желают полностью "приватизировать" арабо-израильское досье, но попытки "разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий". Деятельность этого международного формата была заморожена из-за нежелания США продолжать взаимодействие в рамках этого формата, а американская политика в отношении "квартета" является продолжением курса Вашингтона на слом целого ряда многосторонних форматов, отметил Сафронков.Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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