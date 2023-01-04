https://sputnik-georgia.ru/20230104/kak-rabotayut-doma-yustitsii-gruzii-v-novogodnie-prazdniki-273647225.html

Как работают Дома юстиции Грузии в новогодние праздники

Как работают Дома юстиции Грузии в новогодние праздники

В Домах юстиции оказывают более 470 государственных услуг, необходимых гражданам 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T13:32+0400

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дом юстиции

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Дома юстиции Грузии в выходные дни продолжают работать в привычном режиме, сообщается на сайте министерства юстиции Грузии.Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.По случаю Нового года и Рождества жители Грузии отдыхают 1-2 января и 7 января соответственно. Однако для госслужащих премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные и с 3 по 6 января. Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению. По информации министерства, в этих дни пользователям будут доступны все услуги Дома Юстиции.Первые дни Нового года в Грузии объявлены нерабочими>>Исключение составляют услуги Агентства обслуживания МВД. В частности, документы, которые должны быть выданы 3-6 января, станут доступны пользователям с 9 января, сказано на сайте.Кроме того, с 3 января 88 Общественных центров продолжат работать под брендом Дома юстиции. В рамках изменений в Общественных центрах граждане могут получить такие же услуги, как в Домах юстиции, обновлена инфраструктура. Жители, а также гости тех сел и городов, где функционировали Общественные центры, уже имеют возможность получать почти вдвое больше государственных услуг.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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