https://sputnik-georgia.ru/20230104/papuashvili--iliya-ii-vnes-bolshoy-vklad-v-vozrozhdenie-gruzii-273647736.html

Папуашвили : Илия II внес большой вклад в возрождение Грузии

Папуашвили : Илия II внес большой вклад в возрождение Грузии

Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго поздравляют с 90-летием первые лица страны 04.01.2023, Sputnik Грузия

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шалва папуашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

грузинская православная церковь

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Вклад Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в возрождение и укрепление Грузинской православной церкви и грузинского государства не имеет исторической параллели, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.Папуашвили поздравил Илию II с 90-летием, пожелав главе Грузинской православной церкви долгих лет жизни и еще многие годы оставаться духовным лидером грузинского народа.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Премьер: Илия II наполняет нас добротой и любовью к ближнему>>Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шалва папуашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузинская православная церковь, грузия