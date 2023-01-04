https://sputnik-georgia.ru/20230104/prezident-gruzii-pozdravila-patriarkha-gruzii-iliyu-ii-s-dnem-rozhdeniya-273645278.html

Президент Грузии поздравила Патриарха Илию II с днем рождения

Президент Грузии поздравила Патриарха Илию II с днем рождения

Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму исполнилось 90 лет 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T09:59+0400

2023-01-04T09:59+0400

2023-01-04T12:36+0400

илия второй

саломе зурабишвили

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23880/09/238800963_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_ac735de2cf30a8090e0a95030f0a9336.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения – 4 января главе Грузинской православной церкви исполнилось 90 лет.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.Илия II: будущее должно быть мирным>>После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

илия второй, саломе зурабишвили , грузия