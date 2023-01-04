https://sputnik-georgia.ru/20230104/stychka-v-chorvile---mestnye-vstupilis-za-ivanishvili-i-prognali-storonnikov-saakashvili-273652352.html

Стычка в Чорвиле - местные вступились за Иванишвили и прогнали сторонников Саакашвили

Стычка в Чорвиле - местные вступились за Иванишвили и прогнали сторонников Саакашвили

Сторонники экс-президента хотели провести акцию протеста у дома Иванишвили, но на въезде в село их встретили местные жители 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T17:23+0400

2023-01-04T17:23+0400

2023-01-04T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Акция в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в селе Чорвила (регион Имерети) пошла не по плану - произошла потасовка с местными жителями, которые возмутились оскорблениями, прозвучавшими в адрес основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили. Самый богатый человек в Грузии, у которого дом в селе Чорвила, всегда очень заботился о местных жителях. Сторонники экс-президента хотели провести акцию протеста у дома Иванишвили, но на въезде в село их встретили местные жители и произошла стычка. На распространившихся в сети видео видно и слышно, как представители противоборствующих сторон оскорбляют и толкают друг друга, а мобилизованные на месте полицейские пытаются утихомирить их. Позже представители бывшей партии власти "Единое национальное движение" заявили, что они планировали провести мирную акцию протеста, а "Грузинская мечта" устроила провокацию. Главным требованием митингующих было, чтобы Иванишвили принял политическое решение и позволил Саакашвили отправиться за границу на лечение. Участники акции принесли с собой флаг Украины и плакаты с надписью "Свободу Мише".Депутатам парламента Грузии ограничили посещение Саакашвили>>Между тем, представители власти не раз заявляли, что Иванишвили ушел из политики еще в январе 2021 года и никак не вмешивается в процесс управления страной. Хотя оппозиция настаивает на обратном, утверждая, что Иванишвили - единственный олигарх в Грузии и он действует из-за кулис. Что касается Саакашвили, его адвокаты, родные, соратники и сторонники уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы доказать это, они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых - токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита - уже допросили в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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