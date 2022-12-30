https://sputnik-georgia.ru/20221230/deputatam-parlamenta-gruzii-ogranichili-poseschenie-saakashvili-273575000.html
Депутатам парламента Грузии ограничили посещение Саакашвили
Депутатам парламента Грузии ограничили посещение Саакашвили
В силе остаются уже выданные разрешения на посещение экс-президента 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T17:33+0400
2022-12-30T17:33+0400
2022-12-30T17:33+0400
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новости
политика
михаил саакашвили
шалва папуашвили
рати брегадзе
тбилиси
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украина
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Членам парламента Грузии приостановили право посещения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили без специального разрешения, говорится в информации, размещенной на сайте парламента страны.Тут же указывается, что решение было принято председателем законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили. В сообщении отмечено, что, согласно Кодексу о заключении под стражу и регламенту, председатель парламента Грузии может однократно предоставить право депутату на вход в пенитенциарное учреждение. По информации парламента, с 3 октября 2021 года Папуашвили выдал 228 разрешений депутатам с целью посещения Саакашвили. В сообщении также отмечено, что в силе остаются уже выданные разрешения.Кроме того, как отмечено в сообщении, мониторинг за надлежащими условиями отбывания наказания осужденного, наряду со Специальной службой, проводят его адвокаты, которые до сегодняшнего дня включительно осуществили 533 визита. Кроме того, активный мониторинг ведет Народный защитник и его представители, которые в любое время суток беспрепятственно могут навещать любого заключенного. В случае Саакашвили они воспользовались указанным правом 57 раз. "Соответственно, эффективный мониторинг за условиями отбывания наказания Михаила Саакашвили полностью обеспечен", - подчеркнуто в сообщении. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 27 декабря поставил в известность главу парламента в связи с ужесточением мер безопасности со стороны Специальной пенитенциарной службы, в том числе посещений, с целью защиты безопасности и законных интересов Саакашвили.Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе>>Глава Минюста обратился к Папуашвили с просьбой принять во внимание указанное обстоятельство во время принятия решения о выдаче разращения на членов парламента. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, рати брегадзе, тбилиси, одесская область, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, рати брегадзе, тбилиси, одесская область, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
Депутатам парламента Грузии ограничили посещение Саакашвили
В силе остаются уже выданные разрешения на посещение экс-президента
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Членам парламента Грузии приостановили право посещения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили без специального разрешения, говорится в информации, размещенной на сайте парламента страны.
Тут же указывается, что решение было принято председателем законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили. В сообщении отмечено, что, согласно Кодексу о заключении под стражу и регламенту, председатель парламента Грузии может однократно предоставить право депутату на вход в пенитенциарное учреждение.
По информации парламента, с 3 октября 2021 года Папуашвили выдал 228 разрешений депутатам с целью посещения Саакашвили.
"Что, в свою очередь, демонстрирует, что обращение членов парламента за разрешением уже давно вышло за рамки указанной в обращении цели – ознакомиться с условиями отбывания наказания заключенным – и используется для личных или деловых встреч непосредственно с заключенным, о чем председатель парламента не раз публично указал", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечено, что в силе остаются уже выданные разрешения.
Кроме того, как отмечено в сообщении, мониторинг за надлежащими условиями отбывания наказания осужденного, наряду со Специальной службой, проводят его адвокаты, которые до сегодняшнего дня включительно осуществили 533 визита.
Кроме того, активный мониторинг ведет Народный защитник и его представители, которые в любое время суток беспрепятственно могут навещать любого заключенного. В случае Саакашвили они воспользовались указанным правом 57 раз.
"Соответственно, эффективный мониторинг за условиями отбывания наказания Михаила Саакашвили полностью обеспечен", - подчеркнуто в сообщении.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 27 декабря поставил в известность главу парламента в связи с ужесточением мер безопасности со стороны Специальной пенитенциарной службы, в том числе посещений, с целью защиты безопасности и законных интересов Саакашвили.
Глава Минюста обратился к Папуашвили с просьбой принять во внимание указанное обстоятельство во время принятия решения о выдаче разращения на членов парламента.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.