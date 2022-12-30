https://sputnik-georgia.ru/20221230/deputatam-parlamenta-gruzii-ogranichili-poseschenie-saakashvili-273575000.html

Депутатам парламента Грузии ограничили посещение Саакашвили

Депутатам парламента Грузии ограничили посещение Саакашвили

В силе остаются уже выданные разрешения на посещение экс-президента 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T17:33+0400

2022-12-30T17:33+0400

2022-12-30T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Членам парламента Грузии приостановили право посещения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили без специального разрешения, говорится в информации, размещенной на сайте парламента страны.Тут же указывается, что решение было принято председателем законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили. В сообщении отмечено, что, согласно Кодексу о заключении под стражу и регламенту, председатель парламента Грузии может однократно предоставить право депутату на вход в пенитенциарное учреждение. По информации парламента, с 3 октября 2021 года Папуашвили выдал 228 разрешений депутатам с целью посещения Саакашвили. В сообщении также отмечено, что в силе остаются уже выданные разрешения.Кроме того, как отмечено в сообщении, мониторинг за надлежащими условиями отбывания наказания осужденного, наряду со Специальной службой, проводят его адвокаты, которые до сегодняшнего дня включительно осуществили 533 визита. Кроме того, активный мониторинг ведет Народный защитник и его представители, которые в любое время суток беспрепятственно могут навещать любого заключенного. В случае Саакашвили они воспользовались указанным правом 57 раз. "Соответственно, эффективный мониторинг за условиями отбывания наказания Михаила Саакашвили полностью обеспечен", - подчеркнуто в сообщении. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 27 декабря поставил в известность главу парламента в связи с ужесточением мер безопасности со стороны Специальной пенитенциарной службы, в том числе посещений, с целью защиты безопасности и законных интересов Саакашвили.Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе>>Глава Минюста обратился к Папуашвили с просьбой принять во внимание указанное обстоятельство во время принятия решения о выдаче разращения на членов парламента. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, рати брегадзе, тбилиси, одесская область, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд