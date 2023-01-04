https://sputnik-georgia.ru/20230104/uroven-inflyatsii-v-gruzii-stal-nizhe-10---novaya-statistika-273643798.html

Уровень инфляции в Грузии стал ниже 10% - новая статистика

Уровень инфляции в Грузии стал ниже 10% - новая статистика

Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T09:01+0400

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2023-01-04T09:55+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Годовая инфляция (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) в Грузии составила 9,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).Впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10%.За год в декабре цены выросли на гостиницы и рестораны (14,8%) и коммунальные услуги (15,8), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 3,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,3%.В декабре 2022 года, по сравнению с ноябрем 2022 года, уровень дефляции составил 0,3%. В октябре месячная инфляция составляла 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"