https://sputnik-georgia.ru/20230104/v-gruzii-postroyat-tyurmu-semeynogo-tipa-273657630.html

В Грузии построят тюрьму семейного типа

В Грузии построят тюрьму семейного типа

По последним данным, в тюрьмах Грузии находятся 45 несовершеннолетних 04.01.2023, Sputnik Грузия

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бюджет грузии

тюрьма

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Власти Грузии в 2023 году намерены построить в Грузии первую тюрьму семейного типа для несовершеннолетних заключенных.Согласно проекту, в ней будут размещены несовершеннолетние заключенные с одинаковыми учебными интересами и стремлениями. Отбывать свое наказание заключенные будут в семейной обстановке.В целом на постройку новых тюрем в государственном бюджете Грузии предусмотрено 40 миллионов лари.Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году>>По последним официальным данным, а именно на 1 декабря 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 45 несовершеннолетних, из которых 13 не исполнилось 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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бюджет грузии, тюрьма, грузия