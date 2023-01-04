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В Грузии построят тюрьму семейного типа
В Грузии построят тюрьму семейного типа
По последним данным, в тюрьмах Грузии находятся 45 несовершеннолетних 04.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-04T20:22+0400
2023-01-04T20:22+0400
2023-01-04T20:34+0400
бюджет грузии
тюрьма
грузия
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ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Власти Грузии в 2023 году намерены построить в Грузии первую тюрьму семейного типа для несовершеннолетних заключенных.Согласно проекту, в ней будут размещены несовершеннолетние заключенные с одинаковыми учебными интересами и стремлениями. Отбывать свое наказание заключенные будут в семейной обстановке.В целом на постройку новых тюрем в государственном бюджете Грузии предусмотрено 40 миллионов лари.Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году>>По последним официальным данным, а именно на 1 декабря 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 45 несовершеннолетних, из которых 13 не исполнилось 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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бюджет грузии, тюрьма, грузия
бюджет грузии, тюрьма, грузия
В Грузии построят тюрьму семейного типа
20:22 04.01.2023 (обновлено: 20:34 04.01.2023)
По последним данным, в тюрьмах Грузии находятся 45 несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Власти Грузии в 2023 году намерены построить в Грузии первую тюрьму семейного типа для несовершеннолетних заключенных.
Согласно проекту, в ней будут размещены несовершеннолетние заключенные с одинаковыми учебными интересами и стремлениями. Отбывать свое наказание заключенные будут в семейной обстановке.
В целом на постройку новых тюрем в государственном бюджете
Грузии предусмотрено 40 миллионов лари.
По последним официальным данным, а именно на 1 декабря 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 45 несовершеннолетних, из которых 13 не исполнилось 16 лет.