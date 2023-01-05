https://sputnik-georgia.ru/20230105/chto-proiskhodit-v-pomeste-levil-otvet-soveta-pravleniya-273686653.html

Что происходит в поместье Левиль? Ответ Совета правления

Что происходит в поместье Левиль? Ответ Совета правления

Член Совета правления грузинского поместья Левиль во Франции, недалеко от Парижа, Тьери Беришвили, прокомментировал нашумевшее видео, опубликованное в соцсети... 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T21:24+0400

2023-01-05T21:24+0400

2023-01-05T21:42+0400

поместье левиль

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23313/24/233132410_0:0:1409:793_1920x0_80_0_0_9d617ecd261e3facac28c8b1daf818b3.jpg

На видео, которое по словам Барамишвили снято в библиотеке поместья Левиль, видны запыленные и испорченные водой документы, книги, журналы и другие материалы, часть из которых лежит на полках, а другая – на полу. Однако Тьери Беришвили в своем открытом письме утверждает, что видео снято не в библиотеке, а на чердаке.Старая библиотека, где хранятся все важные документы, действительно есть в поместье, сообщает Беришвили, отмечая, что она будет обустроена через пару лет.Член Совета правления говорит и о том, что Вахтанг и Тамар Барамишвили незаконно проникли на территорию поместья, не имея разрешения ни от Минкультуры Грузии, ни от Совета правления Левиля.Кроме того, Беришвили упрекнул авторов видеоматериалов в том, что они нарочно не показали ту часть поместья, где уже сделан ремонт. А также Беришвили ответил и на упрек, что за шесть лет в поместье ничего не сделано, и отчитался о проделанной за годы работе. По его словам, авторы видео не увидели всего того, что сделано. По его словам, на почти четырех гектарах территории поместья стоит семь зданий. Как минимум четырем из этих зданий несколько веков, а другая часть была построена гораздо позже, но десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции>>Соглашение, которое подписали потомки членов правительства Первой республики и правительства Грузии, предусматривает развитие поместья и наполнение его различными функциями, на что предусмотрено более 5 миллионов евро. Согласно договоренности, проект должен быть реализован в течение 10 лет. Поскольку соглашение было подписано в 2016 году, до выполнения условий соглашения осталось еще четыре года.По его словам, за шесть лет отремонтированы и заново построены жилые здания, которые были предусмотрены для постоянных жильцов Левиля."Запросы на получение разрешений на строительство были поданы в компетентные органы. Во Франции указанная процедура занимает несколько месяцев", – отметил Беришвили.Кроме того, ведется уход за садом поместья, ремонт офиса будущего менеджера центра, жилья сторожа, ограды поместья и многое другое.Накануне видеокадры прокомментировало и Минкультуры Грузии, расценив их как попытку ввести общественность в заблуждение. В свою очередь ответный пост написал Вахтанг Барамашвили, который пояснил причину своего поступка. "Я записал лайв, потому что, как только я подошел к главному зданию, мое сердце облилось кровью из-за обрушенных/гнилых стен. Когда я зашел внутрь, я увидел еще более ужасную картину. Я также показал вам, что происходит на чердаке", – написал Барамашвили. По его словам, несмотря на ухоженный газон, у него все равно будут претензии к приоритетам по реставрации поместья. Барамашвили уверяет, что главное здание рушится и работы не должны начинаться с ухода за газоном.История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам. В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

поместье левиль, грузия