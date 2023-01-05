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Что происходит в поместье Левиль? Ответ Совета правления
Что происходит в поместье Левиль? Ответ Совета правления
Член Совета правления грузинского поместья Левиль во Франции, недалеко от Парижа, Тьери Беришвили, прокомментировал нашумевшее видео, опубликованное в соцсети... 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T21:24+0400
2023-01-05T21:24+0400
2023-01-05T21:42+0400
поместье левиль
грузия
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На видео, которое по словам Барамишвили снято в библиотеке поместья Левиль, видны запыленные и испорченные водой документы, книги, журналы и другие материалы, часть из которых лежит на полках, а другая – на полу. Однако Тьери Беришвили в своем открытом письме утверждает, что видео снято не в библиотеке, а на чердаке.Старая библиотека, где хранятся все важные документы, действительно есть в поместье, сообщает Беришвили, отмечая, что она будет обустроена через пару лет.Член Совета правления говорит и о том, что Вахтанг и Тамар Барамишвили незаконно проникли на территорию поместья, не имея разрешения ни от Минкультуры Грузии, ни от Совета правления Левиля.Кроме того, Беришвили упрекнул авторов видеоматериалов в том, что они нарочно не показали ту часть поместья, где уже сделан ремонт. А также Беришвили ответил и на упрек, что за шесть лет в поместье ничего не сделано, и отчитался о проделанной за годы работе. По его словам, авторы видео не увидели всего того, что сделано. По его словам, на почти четырех гектарах территории поместья стоит семь зданий. Как минимум четырем из этих зданий несколько веков, а другая часть была построена гораздо позже, но десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции>>Соглашение, которое подписали потомки членов правительства Первой республики и правительства Грузии, предусматривает развитие поместья и наполнение его различными функциями, на что предусмотрено более 5 миллионов евро. Согласно договоренности, проект должен быть реализован в течение 10 лет. Поскольку соглашение было подписано в 2016 году, до выполнения условий соглашения осталось еще четыре года.По его словам, за шесть лет отремонтированы и заново построены жилые здания, которые были предусмотрены для постоянных жильцов Левиля."Запросы на получение разрешений на строительство были поданы в компетентные органы. Во Франции указанная процедура занимает несколько месяцев", – отметил Беришвили.Кроме того, ведется уход за садом поместья, ремонт офиса будущего менеджера центра, жилья сторожа, ограды поместья и многое другое.Накануне видеокадры прокомментировало и Минкультуры Грузии, расценив их как попытку ввести общественность в заблуждение. В свою очередь ответный пост написал Вахтанг Барамашвили, который пояснил причину своего поступка. "Я записал лайв, потому что, как только я подошел к главному зданию, мое сердце облилось кровью из-за обрушенных/гнилых стен. Когда я зашел внутрь, я увидел еще более ужасную картину. Я также показал вам, что происходит на чердаке", – написал Барамашвили. По его словам, несмотря на ухоженный газон, у него все равно будут претензии к приоритетам по реставрации поместья. Барамашвили уверяет, что главное здание рушится и работы не должны начинаться с ухода за газоном.История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам. В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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поместье левиль, грузия
Что происходит в поместье Левиль? Ответ Совета правления
21:24 05.01.2023 (обновлено: 21:42 05.01.2023)
Член Совета правления грузинского поместья Левиль во Франции, недалеко от Парижа, Тьери Беришвили, прокомментировал нашумевшее видео, опубликованное в соцсети Вахтангом и Тамарой Барамишвили, назвав его оскорбительным и непатриотичным
На видео, которое по словам Барамишвили снято в библиотеке поместья Левиль, видны запыленные и испорченные водой документы, книги, журналы и другие материалы, часть из которых лежит на полках, а другая – на полу. Однако Тьери Беришвили в своем открытом письме утверждает, что видео снято не в библиотеке, а на чердаке.
"Вы утверждаете, что библиотека в кадре находится на третьем этаже шато. На самом деле речь идет только о чердаке, где лишь остатки вещей и документы бывших умерших обитателей шато, не имеющие никакой ценности! Вода не попадает на чердак. Стопки журналов, которые вы видите, сложены здесь уже более 50 лет... Эти журналы не распространялись ни в Грузии, ни во Франции. Это не библиотека", – написал Беришвили.
Старая библиотека, где хранятся все важные документы, действительно есть в поместье, сообщает Беришвили, отмечая, что она будет обустроена через пару лет.
Член Совета правления говорит и о том, что Вахтанг и Тамар Барамишвили незаконно проникли на территорию поместья, не имея разрешения ни от Минкультуры Грузии, ни от Совета правления Левиля.
"На воротах, открытых в связи с работами, ведь действительно написано, что поместье является частной собственностью. Вы все равно туда вошли", – написал он, подчеркнув, что это является важным юридическим фактором.
Кроме того, Беришвили упрекнул авторов видеоматериалов в том, что они нарочно не показали ту часть поместья, где уже сделан ремонт. А также Беришвили ответил и на упрек, что за шесть лет в поместье ничего не сделано, и отчитался о проделанной за годы работе. По его словам, авторы видео не увидели всего того, что сделано. По его словам, на почти четырех гектарах территории поместья стоит семь зданий. Как минимум четырем из этих зданий несколько веков, а другая часть была построена гораздо позже, но десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.
Соглашение, которое подписали потомки членов правительства Первой республики и правительства Грузии, предусматривает развитие поместья и наполнение его различными функциями, на что предусмотрено более 5 миллионов евро. Согласно договоренности, проект должен быть реализован в течение 10 лет. Поскольку соглашение было подписано в 2016 году, до выполнения условий соглашения осталось еще четыре года.
По его словам, за шесть лет отремонтированы и заново построены жилые здания, которые были предусмотрены для постоянных жильцов Левиля.
"Запросы на получение разрешений на строительство были поданы в компетентные органы. Во Франции указанная процедура занимает несколько месяцев", – отметил Беришвили.
Кроме того, ведется уход за садом поместья, ремонт офиса будущего менеджера центра, жилья сторожа, ограды поместья и многое другое.
"У меня много вопросов насчет вас, и эти вопросы особенно касаются вашей попытки исказить действительность. Во Франции я могу подать на вас в суд за такую ложь и клевету! Вы не думаете, что как гражданин Грузии я могу подать на вас в суд и в Грузии?" – написал Беришвили.
Накануне видеокадры прокомментировало и Минкультуры Грузии, расценив их как попытку ввести общественность в заблуждение. В свою очередь ответный пост написал Вахтанг Барамашвили, который пояснил причину своего поступка. "Я записал лайв, потому что, как только я подошел к главному зданию, мое сердце облилось кровью из-за обрушенных/гнилых стен. Когда я зашел внутрь, я увидел еще более ужасную картину. Я также показал вам, что происходит на чердаке", – написал Барамашвили. По его словам, несмотря на ухоженный газон, у него все равно будут претензии к приоритетам по реставрации поместья. Барамашвили уверяет, что главное здание рушится и работы не должны начинаться с ухода за газоном.
История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам. В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.