https://sputnik-georgia.ru/20230105/napoli-poterpel-pervoe-porazhenie-v-etom-sezone-ot-intera-273667760.html

"Наполи" потерпел первое поражение в этом сезоне от "Интера"

"Наполи" потерпел первое поражение в этом сезоне от "Интера"

Игра с "Интером" стала первым официальным матчем Хвичи Кварацхелия после 1 ноября, когда он получил травму спины 05.01.2023, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

клуб "наполи"

спорт

италия

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" возобновил чемпионат Италии сложным и напряженным матчем сезона – команда Лучано Спаллетти встретилась с "Интером" на "Сан-Сиро" и впервые в текущем сезоне проиграла.Полузащитник сборной Грузии попал в основной состав "Наполи" с первых минут. Игроки "Интера" играли против Кварацхелия, мягко говоря, жестко. Ему несколько раз доставалось по ногам. Миланцы закрыли игровое пространство высоким прессингом, и южане не смогли создать реальный момент в первом тайме. А вот "Интер" имел несколько моментов на острых контратаках, но не смог ими воспользоваться.Future Kvara: еще один грузин может появиться в составе "Наполи">>Хвича создал первый опасный момент в начале второго тайма. На 52 минуте он прорвался через защитников и оставил Виктора Осимхена перед воротами, но голкипер Андре Онана спас "Интер". На 56 минуте уже хозяева использовали свой шанс. Эдин Джеко вывел миланцев вперед. Кварацхелия снова был активен – на 61 минуте он ложными движениями избавился от защитников в штрафной площади "Интера" и пробил, но мимо цели. На 76 минуте грузинского полузащитника заменили.Это был первый официальный матч Хвичи Кварацхелия после 1 ноября. В этот день "Наполи" играл против "Ливерпуля" в матче Лиги чемпионов, когда грузинский футболист получил травму спины, из-за которой пропустил два матча серии А. Несмотря проигрыш от "Интера", команда Лучано Спаллетти остается на первом месте в Серии А с 41 очком после 16 туров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хвича кварацхелия, клуб "наполи", спорт, италия