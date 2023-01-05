https://sputnik-georgia.ru/20230105/nedelya-mody-mercedes-benz-fashion-week-tbilisi-proydet-v-mae-273668334.html

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi пройдет в мае

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi пройдет в мае

Прошлые два сезона Неделя моды проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса 05.01.2023, Sputnik Грузия

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mercedes-benz fashion week tbilisi

софия чкония

мода

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi пройдет на бывшем заводе Coca-Cola, который преобразован в Центр современного искусства и культуры в мае 2023 года, – заявила основательница проекта София Чкония.Mercedes-Benz Fashion Week – это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, например, России, Германии, США, Турции, Австралии и других.В этом году проект будет масштабнее, чем обычно, рассказала Чкония. Основательница MBFWT верит, что у грузинской моды большой потенциал, поэтому важно поддерживать молодых начинающих дизайнеров."Мы решили усилить направление конкурса, помочь им получить международное образование за границей, а затем вернуться в Грузию", – отметила она.От Евровидения до ЮНЕСКО: главные культурные достижения Грузии 2022 года>>Mercedes Benz Fashion Week проходит в Тбилиси с 2012 года. По традиции неделю моды посещают десятки иностранных гостей, среди которых модные критики, журналисты известных модных изданий и байеры из разных стран. Прошлые два сезона Неделя моды проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Показы Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi проходили на платформе MBFWTBILISI.ONLINE и увидеть коллекции мог каждый желающий в прямом эфире.София Чкония родилась в Грузии. Прежде чем поселиться в Париже, училась в Германии, США и Франции. Имеет опыт работы в киноиндустрии. Чкония сначала хотела стать режиссером и даже запустила серию интервью, в которых участвовали такие гости, как один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже и американский дизайнер Рик Оуэнс. Вскоре Чкония основала конкурс дизайнеров Be Next, который открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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mercedes-benz fashion week tbilisi, софия чкония , мода