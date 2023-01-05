https://sputnik-georgia.ru/20230105/pravoslavnoe-rozhdestvo-khristovo-2023-obychai-traditsii-molitvy-273692206.html

Православное Рождество Христово 2023: обычаи, традиции, молитвы

Православное Рождество Христово 2023: обычаи, традиции, молитвы

Православная церковь 7 января празднует один из главных христианских праздников – Рождество Христово 05.01.2023, Sputnik Грузия

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религия

рождество

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Рождение Сына Божьего во плоти от Девы Марии, с которого началось новое летоисчисление для человечества, одно из чудес, которое Господь явил людям.Пост, предшествующий православному Рождеству, завершается в Сочельник с первой звездой – в ночь перед праздником.Какие традиции и обычаи связанны с православным Рождеством Христовым, читайте в Sputnik Грузия.Православные обычаи и традицииРождество Христово – один из самых древних праздников, с которым связано множество православных традиций и обычаев.Православное Рождество, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими. По традиции отмечать праздник начинают 6 января – с появлением первой звезды зажигают рождественские свечи и читают молитвы.В Рождество Христово по обычаю православные подавали на праздничный стол 12 различных блюд – фаршированую индейку, окорок, поросенка, баранину, буженину, студень, блины, заливную рыбу, мясной рулет, пироги, домашнюю колбасу, а также разнообразные напитки.Приметы на Рождество Христово 2023: что нельзя делать в праздник?>>По традиции под скатерть клали пучок сена, символизирующий ясли, в которые уложили новорожденного Богомладенца.За рождественским столом по православному обычаю говорили только о хорошем. В преддверии праздника люди старались забыть все старые обиды, а также просили прощение у тех, кого обидели вольно или невольно.Молодежь в Сочельник по старинной традиции наряжалась в костюмы различных животных, ходила по домам и пела рождественские гимны – колядки.Колядками молодые поздравляли односельчан, а те дарили сладости колядующим, чтобы привлечь в новом году удачу.Молитвы на Рождество ХристовоТропарьРождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!КондакДева сегодня рождает Высшего сущности, и земля приносит пещеру Неприступному; ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою; ибо ради нас родился юный Отрок, Превечный Бог.Молитвы на Рождество Христово будут услышаны обязательно - главное молиться искренне, с чистыми помыслами и душой.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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религия , рождество