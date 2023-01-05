https://sputnik-georgia.ru/20230105/prestupnost-v-gruzii--poslednie-dannye-za-2022-god-273667105.html

Преступность в Грузии – последние данные за 2022 год

Преступность в Грузии – последние данные за 2022 год

Среди самых распространенных преступлений – воровство, наркопреступления и семейное насилие 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Более 50,7 тысячи преступлений было зафиксировано в Грузии в период с 1 января по 1 декабря 2022 года, сообщается на сайте МВД Грузии.Количество преступлений, совершенных в Грузии за 11 месяцев 2022 года, сократилось на 2,8 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом с начала года раскрыты были 60,2% из всех дел. Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с 1 января по 1 декабря 2022 года было зарегистрировано около 14,8 тысячи фактов, из которых раскрыто 52,5%. На второе место за 11 месяцев вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 5,1 тысячи таких преступлений, из которых раскрыты 93%. На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 3,7 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 86,4%. Кроме того, в пятерке самых распространенных преступлений – угрозы, их насчитывалось 3,4 тысячи фактов, и транспортные преступления – 2,4 тысячи фактов.Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году>>Кроме того, по данным МВД Грузии, за 11 месяцев в стране было зарегистрировано 67 убийств, из которых 27 – с особой жестокостью, 332 случая нанесения вреда здоровью, 161 случай изнасилования, 12 случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 10 случаев терроризма.Скольких наказали?В январе-ноябре 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 21 362 человека, из которых 1 397 отбывали условный срок. При этом 6 300 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси. Пострадавшими в период с 1 января по 1 октября 2022 года от различных преступлений признали 16 693 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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