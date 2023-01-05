https://sputnik-georgia.ru/20230105/putin-poruchil-shoygu-vvesti-rezhim-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-273680152.html
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
Президент России учел призыв Патриарха Кирилла установить рождественское перемирие 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T19:39+0400
2023-01-05T19:39+0400
2023-01-05T20:39+0400
владимир путин
россия
сергей шойгу
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, поэтому Россия призывает украинскую сторону дать им возможность "посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", отмечают в Кремле.Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество>>Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился "ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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владимир путин, россия, сергей шойгу, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
владимир путин, россия, сергей шойгу, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
19:39 05.01.2023 (обновлено: 20:39 05.01.2023)
Президент России учел призыв Патриарха Кирилла установить рождественское перемирие
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, поэтому Россия призывает украинскую сторону дать им возможность "посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", отмечают в Кремле.
Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился "ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".