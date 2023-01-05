https://sputnik-georgia.ru/20230105/putin-poruchil-shoygu-vvesti-rezhim-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-273680152.html

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине

Президент России учел призыв Патриарха Кирилла установить рождественское перемирие 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T19:39+0400

2023-01-05T19:39+0400

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владимир путин

россия

сергей шойгу

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, поэтому Россия призывает украинскую сторону дать им возможность "посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", отмечают в Кремле.Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество>>Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился "ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт", с призывом установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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владимир путин, россия, сергей шойгу, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022