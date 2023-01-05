https://sputnik-georgia.ru/20230105/rasprava-nad-eks-glavoy-mvd-gruzii---vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-273659500.html

Расправа над экс-главой МВД Грузии - возбуждено уголовное дело

Расправа над экс-главой МВД Грузии - возбуждено уголовное дело

Как рассказал сам Шарашидзе, инцидент произошел в одной из аптек в Тбилиси 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T00:20+0400

2023-01-05T00:20+0400

2023-01-05T00:20+0400

грузия

новости

вано мерабишвили

гия гачечиладзе

михаил саакашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "насилие" в связи с расправой над экс-министром внутренних дел Вано Мерабишвили, который был одной из самых влиятельных фигур при прежней власти, сообщает телеканал "Рустави 2".Как оказалось конфликт с Мерабишвили произошел у Георгия Шарашидзе - зятя известного грузинского певца и основателя общественного движения "Аи иа" Гии Гачечиладзе. Гачечиладзе был одним из самых активных борцов с прежней властью и сегодня борется за то, чтобы команда экс-президента Михаила Саакашвили не смогла вернуться к власти.Как рассказал Шарашидзе телеканалу "Имеди", противостояние произошло в одной из аптек в районе Ваке в Тбилиси.При этом он добавил, что не избегает ни следствия, ни ответственности, и готов ответить за содеянное. Один из лидеров движения "Аи иа", комментируя случившегося, написал в соцсети, что Вано Мерабишвили, "хребет насильственного и кровавого режима", получил от имени униженных и измученных людей. При этом он добавил, что сам Мерабишвили не стал заявлять о случившемся в полицию.Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. На свободу он вышел в феврале 2020 года.Акции "За Саакашвили" с привкусом противостояния>>Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году; организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году; разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года; подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года; дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, вано мерабишвили, гия гачечиладзе, михаил саакашвили, тбилиси