https://sputnik-georgia.ru/20230104/aktsii-za-saakashvili-s-privkusom-protivostoyaniya--273658764.html

Акции "За Саакашвили" с привкусом противостояния

Акции "За Саакашвили" с привкусом противостояния

В родном селе Бидзины Иванишвили не обошлось без потасовки 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T22:51+0400

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михаил саакашвили

бидзина иванишвили

леван хабеишвили

ника мелия

грузия

акция

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Несколько тысяч человек в среду, 4 января, вышли на улицы грузинских городов, чтобы поддержать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и потребовать его освобождения.В целом акции были мирными, если не считать инцидента в родном селе основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, в Чорвиле (регион Имерети). Между местными жителями и сторонниками Саакашвили произошла потасовка, когда участники акции направлялись к дому Иванишвили.Стычка в Чорвила - местные вступились за Иванишвили и прогнали сторонников Саакашвили>>Самыми многочисленными стали акции в Кутаиси, Батуми и Тбилиси. На акциях не обошлось без внешних проявлений внутрипартийной борьбы между нынешним председателем партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, Никой Мелия и лидером радикального лагеря партии Леваном Хабеишвили. Они сейчас активно борются за кресло руководителя "Нацдвижения".Акции, организованные Мелия, были сдержанными и скорее стали проявлением солидарности. Они прошли в разных городах Грузии – Озургети, Зугдиди, Кутаиси, Батуми, а завершились в самом центре Тбилиси – на Мосту мира, где участники акции повесили баннеры "За жизнь Миши" и "Спаси Мишу".Представители радикального лагеря под предводительством Хабеишвили вышли на крупную акцию с конкретным требованием - отправить Саакашвили на лечение. Участники этой акции собрались у здания правительства, где раскрыли баннер "Свободу Мише" и устроили небольшой перфоманс, а после переместились к бизнес-центру Иванишвили в районе Сололаки, где еще раз озвучили требования.При этом еще в ходе акций Хабеишвили и Мелия в очередной раз не упустили шанса обменяться обвинениями в адрес друг друга. Руководство ЕНД обвинило Хабеишвили в том, что он вопреки решению политсовета не организовал акции в Рустави, Телави и Гори, а вместо этого устроил свою акцию в Тбилиси. Между тем, Хабеишвили в ответ на обвинения отметил, что Мелия бездействует, а он не собирается подчиняться таким решениям руководства партии.Иванишвили, Саакашвили и другиеВ "Нацдвижении" считают, что за уголовными делами против Саакашвили в Грузии стоит Бидзина Иванишвили и именно по его указанию экс-президент Грузии до сих пор остается в тюрьме.Представители власти не раз заявляли, что Иванишвили ушел из политики еще в январе 2021 года, и никак не вмешивается в процесс управления страной, и никогда не вмешивался в вопросы правосудия. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, а также о незаконном пересечении границы.Адвокаты, родные, соратники и сторонники уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы доказать это, они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых - токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита - уже допросили в суде.Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, бидзина иванишвили, леван хабеишвили, ника мелия, грузия, акция