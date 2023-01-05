https://sputnik-georgia.ru/20230105/tashkentskiy-pakhtakor-usilil-sostav-gruzinskim-legionerom-273673543.html
Ташкентский "Пахтакор" усилил состав грузинским легионером
Ташкентский "Пахтакор" усилил состав грузинским легионером
Футболист Георгий Папава забил семь голов в 242 матчах, сыгранных в высших лигах, и один гол в 19 матчах Еврокубков 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T15:30+0400
2023-01-05T15:30+0400
2023-01-05T15:30+0400
спорт
футбол
клуб "пахтакор"
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Грузинский полузащитник Георгий Папава в новом сезоне будет играть за ташкентский "Пахтакор", сообщает пресс-служба чемпиона Узбекистана.За свою футбольную карьеру Папава выступал за "Динамо Тбилиси", а также за горийское "Дила" и "Рустави", кипрскую "Неа Саламину" и узбекский "Алмалык"."Наполи" потерпел первое поражение в этом сезоне от "Интера">>"Георгий Папава перешел в "Пахтакор". Грузинский полузащитник продолжит карьеру в ташкентском клубе. Верим, что Георгий внесет достойный вклад в победы "Пахтакора", – говорится в сообщении клуба.Георгий Папава забил семь голов в 242 матчах, сыгранных в высших лигах, и один гол в 19 матчах Еврокубков. В качестве капитана он четыре раза становился чемпионом Грузии, дважды обладателем Кубка Грузии и один раз обладателем Суперкубка. Был опорным полузащитником сборной Грузии в трех матчах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, футбол, клуб "пахтакор"
спорт, футбол, клуб "пахтакор"
Ташкентский "Пахтакор" усилил состав грузинским легионером
Футболист Георгий Папава забил семь голов в 242 матчах, сыгранных в высших лигах, и один гол в 19 матчах Еврокубков
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Грузинский полузащитник Георгий Папава в новом сезоне будет играть за ташкентский "Пахтакор", сообщает пресс-служба чемпиона Узбекистана.
За свою футбольную карьеру Папава выступал за "Динамо Тбилиси", а также за горийское "Дила" и "Рустави", кипрскую "Неа Саламину" и узбекский "Алмалык".
"Георгий Папава перешел в "Пахтакор". Грузинский полузащитник продолжит карьеру в ташкентском клубе. Верим, что Георгий внесет достойный вклад в победы "Пахтакора", – говорится в сообщении клуба.
Георгий Папава забил семь голов в 242 матчах, сыгранных в высших лигах, и один гол в 19 матчах Еврокубков. В качестве капитана он четыре раза становился чемпионом Грузии, дважды обладателем Кубка Грузии и один раз обладателем Суперкубка. Был опорным полузащитником сборной Грузии в трех матчах.