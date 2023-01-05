https://sputnik-georgia.ru/20230105/v-voz-rasskazali-chego-zhdat-ot-koronavirusa-273663470.html

В ВОЗ рассказали, чего ждать от коронавируса

В ВОЗ рассказали, чего ждать от коронавируса

В Грузии на долю коронавируса приходится 9,8% от общего количества инфекций 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T10:18+0400

2023-01-05T10:18+0400

2023-01-05T10:18+0400

всемирная организация здравоохранения

covid-19

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Подвариант "омикрон"-штамма XBB.1.5 является наиболее распространяющимся из уже известных штаммов коронавируса, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду на брифинге заявил, что XBB.1.5 был выявлен в октябре 2022 года, а число заражений, вызванных этим подвариантом, "растет в США и Европе, и в настоящее время он выявлен более чем в 25 странах". Между тем, по словам Гебрейесуса, при правильных усилиях есть надежда, что 2023 год станет годом официального окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.Какой вирус циркулирует в Грузии? – ответ эпидемиолога>>"Это самый трансмиссивный подвариант, который был обнаружен до сих пор. Причиной этого являются мутации, которые находятся в этом рекомбинантном подварианте "омикрона", позволяющие этому вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться", – сообщила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове, подчеркнув, что специалисты обеспокоены распространением XBB.1.5 особенно в некоторых странах Европы, США и Северной Америки.В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но не опасаются волны летальных исходов.Накануне директор детской центральной клиники Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе на пресс-конференции сообщил, что в Грузии на долю коронавируса приходится 9,8% от общего количества инфекций, циркулирующих в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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