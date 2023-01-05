https://sputnik-georgia.ru/20230105/v-voz-rasskazali-chego-zhdat-ot-koronavirusa-273663470.html
В ВОЗ рассказали, чего ждать от коронавируса
В ВОЗ рассказали, чего ждать от коронавируса
В Грузии на долю коронавируса приходится 9,8% от общего количества инфекций 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T10:18+0400
2023-01-05T10:18+0400
2023-01-05T10:18+0400
всемирная организация здравоохранения
covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268667655_0:194:3130:1955_1920x0_80_0_0_f45c3729b5627f4f22b93f3a7c08be44.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Подвариант "омикрон"-штамма XBB.1.5 является наиболее распространяющимся из уже известных штаммов коронавируса, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду на брифинге заявил, что XBB.1.5 был выявлен в октябре 2022 года, а число заражений, вызванных этим подвариантом, "растет в США и Европе, и в настоящее время он выявлен более чем в 25 странах". Между тем, по словам Гебрейесуса, при правильных усилиях есть надежда, что 2023 год станет годом официального окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.Какой вирус циркулирует в Грузии? – ответ эпидемиолога>>"Это самый трансмиссивный подвариант, который был обнаружен до сих пор. Причиной этого являются мутации, которые находятся в этом рекомбинантном подварианте "омикрона", позволяющие этому вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться", – сообщила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове, подчеркнув, что специалисты обеспокоены распространением XBB.1.5 особенно в некоторых странах Европы, США и Северной Америки.В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но не опасаются волны летальных исходов.Накануне директор детской центральной клиники Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе на пресс-конференции сообщил, что в Грузии на долю коронавируса приходится 9,8% от общего количества инфекций, циркулирующих в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268667655_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_7140f94886e2e96e0873f1f7df04dac2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, covid-19
всемирная организация здравоохранения, covid-19
В ВОЗ рассказали, чего ждать от коронавируса
В Грузии на долю коронавируса приходится 9,8% от общего количества инфекций
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik.
Подвариант "омикрон"-штамма XBB.1.5 является наиболее распространяющимся из уже известных штаммов коронавируса, заявила
эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду на брифинге заявил, что XBB.1.5 был выявлен в октябре 2022 года, а число заражений, вызванных этим подвариантом, "растет в США и Европе, и в настоящее время он выявлен более чем в 25 странах". Между тем, по словам Гебрейесуса, при правильных усилиях есть надежда, что 2023 год станет годом официального окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.
"Это самый трансмиссивный подвариант, который был обнаружен до сих пор. Причиной этого являются мутации, которые находятся в этом рекомбинантном подварианте "омикрона", позволяющие этому вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться", – сообщила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове, подчеркнув, что специалисты обеспокоены распространением XBB.1.5 особенно в некоторых странах Европы, США и Северной Америки.
В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но не опасаются волны летальных исходов.
"Мы ожидаем новых волн инфекции по всему миру, но это не должно привести к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры (в отношении – ред.) продолжают работать", – отметила представитель ВОЗ.
Накануне директор детской центральной клиники Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе на пресс-конференции сообщил, что в Грузии на долю коронавируса приходится 9,8% от общего количества инфекций, циркулирующих в стране.