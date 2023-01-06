https://sputnik-georgia.ru/20230106/dvizhenie--krupnotonnazhnogo-transporta-zaprescheno-v-napravlenii-svaneti-273712058.html

Движение крупнотоннажного транспорта запрещено в направлении Сванети

Движение крупнотоннажного транспорта запрещено в направлении Сванети

Движение закрыто из-за интенсивного снегопада 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T23:52+0400

2023-01-06T23:52+0400

2023-01-07T00:31+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение на на участке 30-186 км (Джвари-Ушгули) дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдил ограничено для прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Движение закрыто из-за интенсивного снегопада. Непогода и движение на дорогах Грузии – последние новости >>По данным ведомства, на участке 70-186 км (Хайши-Ушгули) разрешено движение других автотранспортных средств с использованием противобуксовочных цепей, а движение автотранспортных средств высокой проходимости (с двумя и более мостами) – свободным.На участке 1-30 км (Зугдиди-Джвари) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге